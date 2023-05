Leegloop bij PSV gaat door: ook assistent Fred Rutten stopt na dit seizoen

De zestigjarige Rutten kwam aan het begin van het seizoen nog op voorspraak van Van Nistelrooij naar PSV. "We hebben toen gezamenlijk voor die twee gekozen. Twee belangrijke assistenten die uit de koker van Ruud kwamen", zei Brands woensdag op de ingelaste persconferentie over het vertrek van Van Nistelrooij.

"Enerzijds hadden we met Rutten ervaring in huis. Anderzijds behielden we continuïteit met André, die ook in de staf van Roger Schmidt zat", zei Brands, die erkende dat er al lange tijd signalen waren dat Rutten na dit seizoen wilde stoppen.

"Twee assistenten zijn gestopt, dan ga je daarover praten met de hoofdtrainer", vervolgde Brands. "Als er spanningen zijn in de staf en als spelers dingen signaleren, dan proberen we dat op te lossen. Dat is ook waar wij over in gesprek waren."