Leiding PSV zag vertrek Van Nistelrooij niet aankomen: 'Maar hij was vastberaden'

De clubleiding van PSV is verrast door het besluit van Ruud van Nistelrooij om te stoppen als trainer van de club. Volgens algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnie Stewart waren alle partijen het erover eens dat de focus op de wedstrijd van komend weekend tegen AZ moet liggen.

Brands, Stewart en Van Nistelrooij kwamen dinsdag nog samen om te spreken over zijn toekomst. "Dat was in onze ogen een goed gesprek", zei Brands op een ingelast persmoment. "Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we woensdag de spelers gezamenlijk gingen vertellen dat de focus op AZ moest."

Toch maakte Van Nistelrooij zijn besluit om te stoppen woensdagochtend kenbaar bij Stewart. "Ik heb hem nog gevraagd of hij daar zeker van was", zei Stewart. "Maar je kon zien dat hij vastberaden was. Hij stond achter het besluit dat hij had genomen."

Er waren al langer signalen dat het onrustig was bij PSV. De spanning steeg tot een kookpunt na de bekerfinale, zo kwam eerder deze week via De Telegraaf naar buiten. Zes spelers zouden achter de rug van Van Nistelrooij om naar de clubleiding zijn gestapt om hun onvrede te uiten.

"Natuurlijk waren er problemen, maar die waren voor na het seizoen", vervolgde Brands. Hij haalde Van Nistelrooij zomer vorig jaar over om aan de klus als hoofdtrainer te beginnen. De oud-spits vond in eerste instantie dat hij er nog niet klaar voor was.

'We gaven hem de volledige steun'

Brands kan zich niet voorstellen dat Van Nistelrooij zich niet door de clubleiding gesteund voelde. "We hebben hem altijd de volledige steun gegeven", zei Brands. "Er is binnen de club niemand bezig geweest met de gedachte om niet verder te gaan met Ruud."

Stewart sprak naar eigen zeggen vorige week nog over het elftal voor volgend seizoen. "Zo zijn we de laatste weken steeds met elkaar in gesprek geweest", zei hij. "Wat er gisteravond na ons gesprek is gebeurd, dat weet ik niet. We zijn vanmorgen verrast geweest door het besluit."

Van Nistelrooij wordt komend weekend vervangen door assistent Fred Rutten, maar op de lange termijn is zijn opvolger nog niet bekend. "Daar hebben we nog niet over nagedacht", zei Stewart. "We waren alleen maar bezig met hoe gaan we de dingen oplossen mét Ruud, we hebben nooit gesproken over het volgende seizoen zonder Ruud."