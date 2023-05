Trainerscarrière van Pirlo nog geen succes: binnen een jaar klaar in Turkije

De trainerscarrière van Andrea Pirlo is nog niet bepaald een succes. Na een kortstondig avontuur bij Juventus moet de voormalige middenvelder ook bij het Turkse Fatih Karagümrük al binnen een jaar vertrekken.

Pirlo had al een aflopend contract bij Fatih Karagümrük, waar hij sinds het begin van dit seizoen voor de groep stond. "Omdat we volgend seizoen niet met Pirlo en zijn staf kunnen doorgaan, hebben we hem toestemming gegeven om binnenkort al te vertrekken", schrijft de club.

"'Hopelijk krijgen ze zo de kans om hun toekomst te plannen. We zijn erg blij dat we een seizoen met Andrea hebben doorgebracht en zijn dankbaar voor zijn bijdrage aan onze club."

Onder leiding van de 44-jarige Pirlo is Fatih Karagümrük dit seizoen een middenmoter in de Süper Lig. Het was voor de Italiaan zijn tweede klus als trainer. Ook bij Juventus moest hij al na één seizoen vertrekken vanwege teleurstellende resultaten.