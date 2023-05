Deze beslissingen vallen in de laatste speelronde van de Eredivisie

Met de 34e en laatste Eredivisie-speelronde voor de deur ligt de strijd om de tweede, derde én achtste plek nog open. Een overzicht van de scenario's die zich zondag kunnen voltrekken.

PSV heeft de beste papieren voor plek twee, al is het de vraag in hoeverre het vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij doorwerkt. De Eindhovenaren staan drie punten voor op Ajax en hebben op bezoek bij AZ genoeg aan een gelijkspel om een plek in de derde Champions League-voorronde veilig te stellen.

Ajax moet in Enschede winnen van FC Twente en hopen dat PSV verliest. De ploeg van John Heitinga gaat er in dat geval op basis van het doelsaldo met de felbegeerde tweede plaats vandoor.

Champions League-voetbal zit er voor AZ niet meer in. De Alkmaarders hebben nog wel zicht op plek drie, die leidt tot deelname aan de play-offs van de Europa League. De ploeg van Pascal Jansen staat twee punten achter Ajax, met een veel minder doelsaldo. AZ heeft dus een overwinning nodig en moet hopen dat Ajax verliest. In ieder ander scenario gaat de club als nummer vier de derde voorronde van de Conference League in.

Het linkerrijtje van de Eredivisie 1. Feyenoord 33-82 (+52)

2. PSV 33-72 (+48)

3. Ajax 33-69 (+50)

4. AZ 33-67 (+34)

5. FC Twente 33-61(+37)

6. Sparta Rotterdam 33-56 (+18)

7. FC Utrecht 33-51 (+4)

8. sc Heerenveen 33-43 (-8)

9. RKC Waalwijk 33-41 (-10)

10. Go Ahead Eagles 33-40 (-8)

Spanning rond laatste play-offplaats

Achter FC Twente, Sparta Rotterdam en FC Utrecht staat Heerenveen er als nummer acht het beste voor met het oog op het laatste ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De Friezen zijn er nog niet, want RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles zijn ook nog kansrijk.

Heerenveen en Go Ahead treffen uitgerekend elkaar. Bij winst is Heerenveen hoe dan ook play-offdeelnemer. Wordt er gelijkgespeeld, dan is de ploeg van Kees van Wonderen afhankelijk van RKC. Winnen de Waalwijkers met minstens twee goals verschil bij SC Cambuur, dan nemen ze plek acht op doelsaldo over.

Voor Go Ahead is de opdracht simpel: winnen in het Abe Lenstra Stadion. Als dat lukt én RKC laat punten liggen in Leeuwarden, dan gaan de Deventenaren verrassend met het laatste play-offticket aan de haal.