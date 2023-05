FC Groningen moet voor straf vakken leeg houden, mogelijk netten in Euroborg

FC Groningen moet in het eerstvolgende thuisduel waarbij fans aanwezig mogen zijn een deel van de tribunes leeg houden. De club wordt door de KNVB gestraft voor de gestaakte wedstrijd tegen Ajax. Mogelijk worden in de toekomst net als in De Kuip netten geplaatst.

Vanuit vakken van de fanatieke Groningen-fans werden anderhalve week geleden rookbommen op het veld gegooid. Het schikkingsvoorstel van de KNVB dat die vakken de volgende keer leeg moeten blijven, is door de club geaccepteerd.

De straf geldt niet voor de aankomende thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. FC Groningen en de burgemeester besloten vorige week al dat de hele Euroborg dan leeg blijft.

Eerder dit seizoen misdroegen fans van FC Groningen zich al tijdens thuisduel met sc Heerenveen en NEC. Volgens de aanklager betaald voetbal heeft de club er destijds alles aan gedaan om gedoe te voorkomen, maar tegen Ajax ging het dus wéér mis.

De aanklager heeft de club voorgesteld om netten op te hangen of vaker vakken leeg te houden ter voorkoming van nieuwe straffen. FC Groningen gaat onderzoeken wat nodig is om veiligheid in het stadion te garanderen.

In De Kuip hangen al netten langs het veld om te voorkomen dat dingen op het veld worden gegooid. Foto: Getty Images

Schade is voor daders, huisregels worden aangescherpt

FC Groningen meldt verder dat het van plan is om de geleden schade in de wedstrijden tegen Heerenveen, NEC en Ajax te verhalen op de daders. Tegelijkertijd vreest de 'Trots van het Noorden' dat de fans die bedragen niet kunnen ophoesten en dat een groot deel van de kosten alsnog door de club moeten worden betaald.

Ook laat de club weten dat de huisregels worden aangescherpt. Supporters die zich misdragen, riskeren hogere boetes dan voorheen en flinke stadionverboden. Het geld van de boetes wordt gebruikt voor investeringen in veiligheid in het stadion.