Keeper Brad Jones (41) zet zes jaar na titel met Feyenoord punt achter carrière

Brad Jones zet op 41-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. De keeper beleefde in 2017 een van de hoogtepunten uit zijn carrière door kampioen te worden met Feyenoord.

"Het is tijd om mijn handschoenen op te bergen en een einde te maken aan een wereldwijd avontuur van 25 jaar, waarvan ik als kleine jongen alleen maar kon dromen", schrijft Jones woensdag op sociale media.

Jones werd begin 2016 door NEC naar Nederland gehaald. Na een sterk half jaar werd de Australiër vastgelegd door Feyenoord, waar hij door een blessure van Kenneth Vermeer eveneens eerste keeper werd.

In zijn eerste seizoen werd Jones kampioen met de Rotterdammers. Een seizoen later werden met de ervaren doelman in de ploeg ook de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker veroverd.

Na twee jaar Feyenoord maakte Jones een lucratieve overstap naar Saoedi-Arabië. In de zomer van 2021 keerde hij terug naar zijn vaderland om voor Perth Glory te spelen. Vóór zijn periode in Nederland versleet Jones verschillende Engelse clubs; hij was onder meer reservekeeper bij Liverpool.

Jones weet nog niet wat hij gaat doen nu hij gestopt is. "Maar ik hoop op welke manier dan ook in het voetbal actief te blijven", besluit hij zijn bericht. "Ik wil onderdeel blijven van de mooiste sport die er is."