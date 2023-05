FC Barcelona laat het lopen en blameert zich in tweede duel als kampioen

Delen via E-mail

FC Barcelona heeft dinsdag ook de tweede wedstrijd sinds het behalen van de landstitel verloren. De ploeg van trainer Xavi was geen schim van de ploeg van eerder dit seizoen en blameerde zich bij degradatiekandidaat Real Valladolid: 3-1.

Binnen 22 minuten stond de kampioen al met 2-0 achter. Andreas Christensen verschalkte zijn eigen doelman Marc-André ter Stegen binnen twee minuten op knullige wijze met een kopbal en twintig minuten later had de FC Barcelona-doelman geen antwoord op een strafschop van Cyle Larin.

Ook na rust leek FC Barcelona weinig energie in de wedstrijd te steken, waardoor Real Valladolid eenvoudig stand hield en zelfs verder uit kon lopen. De schade voor Barça, dat eerder dit seizoen nog geroemd werd om de sterke verdediging, bleef door een treffer van Gonzalo Plata beperkt tot drie goals.

Het enige lichtpuntje voor FC Barcelona was in de 84e minuut te ontdekken. Topscorer Robert Lewandowski schoot op aangeven van Frenkie de Jong zijn 23e competitiedoelpunt van het seizoen binnen. Voor De Jong was het zijn vierde assist dit seizoen.