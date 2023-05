Racistisch bejegende Vinícius na rood niet geschorst, bond bestraft Valencia

Vinícius Júnior wordt niet geschorst na de rode kaart die hij zondag kreeg in de uitwedstrijd tegen Valencia. De Real Madrid-aanvaller werd in die wedstrijd racistisch bejegend door het publiek. Valencia is voor de racistische uitingen bestraft.

Vinícius werd bij Valencia-Real Madrid racistisch bejegend door de supporters van de thuisploeg en liet zich in de slotfase gaan bij een opstootje. Hij maakte een slaande beweging en kreeg tot zijn eigen ongeloof een rode kaart van scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Normaal zou Vinícius door de rode kaart de volgende wedstrijd geschorst zijn, maar daar heeft het competitiecomité een streep door gehaald. Daardoor kan hij woensdag 'gewoon' meedoen als Real Madrid het opneemt tegen Rayo Vallecano.

De Spaanse politie heeft drie mensen aangehouden op verdenking van het racistisch bejegenen van Vinícius. Valencia moet bovendien de komende vijf wedstrijden een deel van het stadion leeglaten. Ook krijgt de club een boete van 45.000 euro.

Valencia reageert in een verklaring verontwaardigd op de straf. De club zegt er met onder meer levenslange stadionverboden alles aan te hebben gedaan om de schuldigen te straffen. Valencia vindt het buiten proportie dat ook veel goedwillende fans nu worden benadeeld. Volgens de club zijn er te snel besluiten genomen met te weinig bewijs.

Vinícius al voor vierde keer dit seizoen mikpunt

In Mestalla was Vinícius niet voor het eerst dit seizoen het mikpunt van racisme. De aanvaller moest het eerder ook al ontgelden tijdens wedstrijden tegen Real Mallorca, Atlético Madrid en Real Valladolid.

"Racisme is normaal in La Liga. De concurrentie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het aan", scheef Vinícius woedend op sociale media. "Het spijt me. Het kampioenschap dat ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi behoort vandaag toe aan racisten."