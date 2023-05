VVV-Venlo begint play-offs met zege op Willem II dankzij fraaie comeback

VVV-Venlo is dinsdagavond goed begonnen aan de play-offs om promotie en degradatie tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers kwamen tegen Willem II terug van een 0-2-achterstand en wonnen met 3-2.

Sven Braken noteerde in de 41e minuut de aansluitingstreffer en in de blessuretijd zorgde diezelfde Braken er uit een strafschop voor dat beide ploegen met een 2-2-tussenstand gingen rusten. Na tussenkomst van de VAR was de bal op de stip gegaan omdat Pol Llonch hands had gemaakt.