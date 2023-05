VVV begint play-offs met comeback en zege, NAC deelt eerste tik uit aan MVV

VVV-Venlo is dinsdag goed begonnen aan de play-offs om promotie en degradatie tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgers kwamen tegen Willem II terug van een 0-2-achterstand en wonnen met 3-2. NAC Breda won voor eigen publiek met 1-0 van MVV Maastricht.

Aanvankelijk leek Willem II nog een makkelijke avond te gaan beleven in Stadion De Koel. Door twee goals van Jizz Hornkamp stonden de Tilburgers na 35 minuten al op een 0-2-voorsprong.

Sven Braken noteerde in de 41e minuut de aansluitingstreffer en in de blessuretijd zorgde diezelfde Braken er uit een strafschop voor dat beide ploegen met een 2-2-tussenstand gingen rusten. Na tussenkomst van de VAR was de bal op de stip gegaan omdat Pol Llonch hands had gemaakt.

Na de pauze was VVV overduidelijk de betere ploeg. Halverwege de tweede helft bepaalde Nick Venema de verdiende 3-2-eindstand. De aanvaller schoot simpel binnen na goed voorbereidend werk van Braken.

De return in Tilburg staat zaterdag om 16.30 uur op het programma. De winnaar van het tweeluik speelt in de tweede ronde van de play-offs tegen FC Eindhoven of Almere City. De Brabanders wonnen maandag de heenwedstrijd met 1-0.

NAC Breda ligt dankzij een rake penalty van Odysseus Velanas op koers voor de volgende ronde. Foto: Pro Shots

NAC wint voor eigen publiek van MVV

NAC volgde later op de avond het voorbeeld van VVV door een eerste stap naar de tweede ronde van de play-offs te zetten. De ploeg van trainer Peter Hyballa won in het eigen Rat Verlegh Stadion met 1-0 van MVV Maastricht, dat in het KKD-seizoen precies evenveel punten verzamelde als NAC (59).

De Griek Odysseus Velanas was de gevierde man in Breda. De spits versierde kort voor rust een strafschop en benutte het buitenkansje zelf. In de tweede helft vonden ook Jort van der Sande (NAC) en Mart Remans (MVV) het net, maar zij werden teruggefloten wegens buitenspel.

Ondanks het feit dat er niet meer gescoord werd, gingen in de 61e minuut de handen nog wel op elkaar. Niet voor een doelpunt, maar voor een fraai eerbetoon aan de overleden Hans van den Dungen. Het NAC-icoon overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag op 61-jarige leeftijd.