West Ham beloont fan 'Knollsy' met finaleticket na tegenhouden van AZ-hooligans

Chris Knoll heeft onder de West Ham-aanhang een heldenstatus na zijn optreden bij AZ-West Ham United. Na afloop van dat duel voorkwam hij dat Alkmaarse hooligans de hoofdtribune op kwamen. Daarvoor wordt hij door zijn favoriete club nu zelfs beloond met een ticket voor de Conference League-finale.

Volg nieuws over supportersgeweld Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom supportersgeweld Blijf met meldingen op de hoogte

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Knoll werd met het nieuws verrast door een clubfunctionaris die hij in Alkmaar op de tribune had ontmoet. "Ze zei dat ze twee rijen achter me zat, zag wat er gebeurde en dat ik een kaartje verdiende", vertelt Knoll.

"Het is grappig dat juist die clubfunctionaris me belde, want ik had haar eerder nog gevraagd of ze niet een kaartje voor me kon regelen als we de finale zouden halen", vervolgt Knoll. In de Conference League-finale speelt West Ham op 7 juni tegen Fiorentina.