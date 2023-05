FC Twente-icoon Brama (36) zet na dit seizoen punt achter loopbaan

Wout Brama zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. De 36-jarige middenvelder van FC Twente vindt het mooi geweest na een carrière waarin hij veel hoogtepunten beleefde met de club uit Enschede.

"Ik heb er nog veel plezier in, speel in een leuk team, voetbal voor de club waar ik het liefste voor speel, maar mijn rol wordt komend seizoen steeds marginaler", zegt Brama op de site van FC Twente.

Brama debuteerde in 2005 als prof bij FC Twente en speelde over twee periodes ruim vierhonderd officiële wedstrijden voor de club. In 2010 veroverde de club onder trainer Steve McClaren de landstitel. In het seizoen erna volgden de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal. Die laatste prijs pakten de Twentenaren ook in 2011.