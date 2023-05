Ancelotti wil verandering zien na racismerel rond Vinícius: 'Dit is hét moment'

Delen via E-mail

Carlo Ancelotti vindt dat de Spaanse voetbalbond en La Liga wel moeten reageren op de racismerel rond Vinícius Júnior. De aanvaller van Real Madrid was zondag in de uitwedstrijd tegen Valencia het mikpunt.

Het was al de vierde keer dit seizoen dat Vinícius in een uitduel van Real racistisch werd bejegend. Tegen Valencia werd er niet ingegrepen en ging de 22-jarige Braziliaan na een opstootje uiteindelijk zelf met rood van het veld.

"We maken ons allemaal zorgen. Ik vind het terecht dat er nu zoveel ophef is. Dit is hét moment voor verandering", zei Ancelotti dinsdag op zijn persconferentie richting de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano van woensdag.