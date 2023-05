Mourinho vindt bereiken CL net zo reëel als komst Jezus Christus naar Rome

AS Roma-trainer José Mourinho is het niet eens met zijn sportief directeur Tiago Pinto dat het afdwingen van een Champions League-ticket het doel voor de 'Giallorossi' moet zijn. De ploeg van 'The Special One' presteert de laatste weken zwak in de Serie A.

"We hebben dit seizoen maar 7 miljoen euro uitgegeven aan transfers", vertelde een geïrriteerde Mourinho maandagavond na het tegenvallende 2-2-gelijkspel van AS Roma tegen Salernitana.

"Ik heb nooit gezegd dat we ons moeten plaatsen voor de Champions League. Ik ben altijd eerlijk en wil geen gebakken lucht verkopen. Als je kijkt naar de teams waarmee we moeten strijden, dan is het onverantwoord om het over de Champions League te hebben."

Mourinho's leidinggevende Pinto denkt daar anders over: volgens de bestuurder is het veroveren van een Champions League-ticket het doel van Roma. "Dat is zijn probleem", aldus Mourinho. "We zijn goed bevriend, maar we kunnen een andere mening hebben."

De mening van de Portugees is in elk geval duidelijk. "Het zou een wonder zijn als we ons plaatsen voor de Champions League. Alsof Jezus Christus naar Rome komt en een rondje door het Vaticaan loopt."

De top zes in de Serie A: 1. Napoli 36-86 (+47)

2. Lazio 36-68 (+27)

3. Internazionale 36-66 (+27)

4. AC Milan 36-64 (+18)

5. Atalanta Bergamo 36-61 (+16)

6. AS Roma 36-60 (+12)

Europa League kan seizoen AS Roma redden

Met nog twee speelrondes voor de boeg in de Serie A bezet AS Roma de zesde plaats, op vier punten van nummer vier AC Milan. De top vier plaatst zich voor de Champions League. Een vluchtroute voor de 'Giallorossi' is de Europa League, waarin ze volgende week woensdag stuiten op Sevilla in de eindstrijd. De winnaar van de Europa League neemt volgend seizoen deel aan de Champions League-groepsfase.

"Er zijn spelers en coaches die maar in één Europese finale staan in hun hele leven en zich daarmee gelukkig prijzen. Wij spelen voor het tweede jaar op rij zo'n finale", vertelde Mourinho, die vorig jaar ten koste van Feyenoord de Conference League won. "Voor mij is het seizoen nu al goed en historisch, wat er ook nog gebeurt."

De zestigjarige oefenmeester verliet de persconferentie toen hij de vraag kreeg of hij speelt met de gedachte om de club te verlaten door het gebrek aan overeenstemming met het bestuur over de doelstelling. "Tot ziens. Ik heb nu twee dagen vrij en moet een vliegtuig halen. Ciao, ciao."

Negatief record voor Mourinho Sinds het uitschakelen van Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League op 20 april is AS Roma zonder zege in de Serie A. De serie behelst inmiddels zes duels (vier gelijke spelen en twee nederlagen). Nog nooit wachtte José Mourinho zo lang op een overwinning in competitieverband.

