Christusbeeld in Rio uur donker uit solidariteit met racistisch bejegende Vinícius

Het wereldberoemde Christusbeeld in Rio de Janeiro is maandagavond een uur niet verlicht geweest uit solidariteit met Real Madrid-sterspeler Vinícius Júnior. De 22-jarige Braziliaan werd zondag in de uitwedstrijd tegen Valencia racistisch bejegend. En dat was niet voor het eerst dit seizoen.

Vinícius liet via sociale media weten dat het gebaar in zijn geboorteland hem ontroerde. "Laat dit beeld van Jezus Christus onze strijd symboliseren", schreef hij bij een foto van het onverlichte standbeeld op Instagram. "Bovenal wil ik doorgaan met inspireren en meer aandacht krijgen voor onze strijd."

De aanvaller van Real kreeg na het incident steun van onder anderen (oud-)voetballers Kylian Mbappé en Rio Ferdinand en Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Hij bedankte hen daarvoor.

Het initiatief voor de actie in Rio kwam van de beheerder van het standbeeld, de Braziliaanse voetbalbond en een organisatie tegen racisme in het voetbal. De regering had de "racistische aanvallen" op Vinícius eerder al scherp veroordeeld. Het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken riep op tot actie om racisme te stoppen.

Vinícius reageerde zondagavond woedend toen in Valencia vanuit het publiek dingen naar hem werden geroepen. Bij het opstootje dat vervolgens ontstond kreeg de aanvaller van Real een rode kaart.

Justitie is onderzoek gestart

De Spaanse justitie is inmiddels een onderzoek gestart naar een mogelijk haatmisdrijf door de fans van Valencia. Real Madrid maakte maandag bekend naar de rechter te stappen vanwege het wangedrag.

Daarnaast heeft de Spaanse politie dinsdag vier mannen aangehouden voor eerder wangedrag jegens Vinícius. Ze worden ervan verdacht in januari een pop van de Braziliaan te hebben opgehangen aan een brug vlak bij het trainingscomplex van de club. Op een spandoek daaronder stond "Madrid haat Real".