Allegri vindt het respectloos dat Juventus tóch is bestraft: 'We zijn vergiftigd'

Massimiliano Allegri vindt het onbegrijpelijk dat Juventus alsnog tien punten heeft moeten inleveren wegens financiële fraude. De trainer van de Italiaanse topclub hekelt de manier waarop met de zaak wordt omgegaan.

Juventus moest eerder dit seizoen al vijftien punten inleveren, maar het beroep tegen die straf was succesvol. Maandag besliste het hof van beroep van de Italiaanse voetbalbond dat alsnog tien punten in mindering worden gebracht.

"Iedere keer dat we ons hoofd boven water steken om naar adem te happen, duwen ze ons weer naar beneden. Het duurt maar voort. Beslis gewoon voor eens en voor altijd en los het probleem op", zei Allegri maandagavond.

"Het is respectloos richting iedereen die hier werkt. Echt ongelooflijk. Genoeg is genoeg. We accepteren alles, maar ik hoop dat hier eens en voor altijd een streep onder wordt gezet. Ze hadden ons twee maanden geleden al moeten vertellen dat we zouden worden vergiftigd. Dan hadden we geweten waar we aan toe waren."

'Vanavond was surrealistisch'

Tot overmaat van ramp had zijn ploeg net met 4-1 van Empoli verloren, waardoor een Champions League-ticket uit zicht is geraakt. De spelers van Juventus hoorden het nieuws over de puntenstraf vlak voor de aftrap.

"Ik kan ze niets verwijten, want ik kan je vertellen dat het geen makkelijke situatie was. We kregen het nieuws tien minuten voor de aftrap. De komende dagen zullen ook niet makkelijk zijn", vertelde Allegri.

"Het mag geen excuus zijn, maar dit is echt een abnormaal seizoen voor ons. Desondanks hebben we 69 punten gepakt. Mijn ploeg heeft naar omstandigheden het maximale gedaan. Vanavond was een surrealistische situatie."

Met nog twee speelrondes te gaan heeft Juventus een achterstand van vijf punten op nummer vier AC Milan. De top vier plaatst zich voor de Champions League.