Leicester heeft zeven jaar na landstitel nog één duel om degradatie te voorkomen

Leicester City heeft nog maar één wedstrijd om degradatie uit de Premier League te voorkomen. De kampioen van 2016 speelde maandag verdienstelijk met 0-0 gelijk bij Newcastle United, maar staat nog altijd in de gevarenzone.

In de jaren na de landstitel in 2016 deed Leicester nog goed mee in de Engelse middenmoot, maar dit jaar gaat bijna alles mis. Vanwege de matige resultaten moest coach Brendan Rodgers in april vertrekken. Ook zijn opvolger Dean Smith krijgt de ploeg niet aan de praat.