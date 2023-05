Voetbalsters Ajax en FC Twente strijden ook tegen elkaar in finale Eredivisie Cup

De finale van de Eredivisie Cup gaat tussen de voetbalsters van Ajax en FC Twente. De Amsterdamse ploeg won maandag met 1-3 van PSV in de tweede wedstrijd in de halve finales. Dat was ruim voldoende na de 5-2-zege in Amsterdam.

Chasity Grant had met twee doelpunten in de eerste helft een belangrijk aandeel in de zege van Ajax in Eindhoven. Lisa Doorn maakte na rust de derde treffer van de landskampioen.

Bekerwinnaar FC Twente plaatste zich ten koste van Fortuna Sittard voor de finale. De formatie uit Enschede zegevierde zondag met 4-0. In het eerste duel was FC Twente met 5-0 te sterk voor de Limburgse vrouwen.

FC Twente en Ajax waren dit seizoen ook al in een felle strijd om de landstitel verwikkeld. Ajax won in de voorlaatste speelronde met 1-0 van de titelconcurrent, waarna de Amsterdammers het karwei afmaakten bij PEC Zwolle (1-6).