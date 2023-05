FC Eindhoven deelt met uitblinkende reservekeeper tik uit aan Almere in play-offs

FC Eindhoven heeft maandag tegen Almere City een eerste stap naar de halve finales van de play-offs om promotie gezet. Mede dankzij een sterke invalbeurt van doelman Jort Borgmans won FC Eindhoven met 1-0 en heeft de club een goede uitgangspositie voor de return in Almere.

Het zag er in eerste instantie niet naar uit dat Borgmans in het Jan Louwers Stadion de hoofdrol voor zich op zou eisen. De twintigjarige doelman zat op de bank en zag dat eerste doelman Nigel Bertrams zijn doel voor rust eenvoudig schoon hield.

Vlak na rust kwam Bertrams hard in contract met Almere City-aanvaller Rajiv van La Parra, waarna Borgmans binnen de kortste keren werd klaargestoomd om de aangeslagen eerste doelman te vervangen. Het waren voor Borgmans zijn eerste minuten dit seizoen.

Borgmans voorkwam in het restant van de tweede helft een doelpunt van Almere City, dat derde werd in de Keuken Kampioen Divisie en als favoriet gold in Eindhoven. De club van trainer Alex Pastoor werd vooral gevaarlijk via Pascu, maar steeds had Borgmans een antwoord.

Kort na de fraaie reddingen van Borgmans zag de doelman aan de andere kant van het veld zijn ploeggenoot Dyon Dorenbosch de 1-0 binnenkoppen. Zijn doelpunt werd ook door de uitblinkende reservedoelman uitbundig gevierd.

Nigel Bertrams moest met pijn aan zijn kaak naar de kant. Foto: Pro Shots

FC Eindhoven speelde in 1977 voor laatste keer in Eredivisie

Door het doelpunt van Dorenbosch en de reddingen van Borgmans ligt FC Eindhoven op koers voor de halve finales van de play-offs om een plek in de Eredivisie. De Brabantse club was in 1977 voor de laatste keer op het hoogste niveau actief.

De return tussen FC Eindhoven en Almere City begint vrijdag om 20.00 uur in Almere. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen VVV-Venlo of Willem II. Die twee ploegen nemen het dinsdag voor het eerst tegen elkaar op.