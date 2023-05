Empoli maakt rampavond Juventus compleet, ook duur puntenverlies AS Roma

Juventus heeft maandag enkele uren na de tien punten aftrek voor fraude een dikke nederlaag geleden. De 'Oude Dame' verloor met 4-1 bij Empoli in de Serie A. Ook AS Roma leed in de strijd om een Champions League-ticket duur puntenverlies.

Juventus kreeg vlak voor de aftrap in Stadio Carlo Castellani te horen dat het alsnog wordt bestraft wegens gesjoemel met de boekhouding. De club zou in de afgelopen jaren voor zo'n 115 miljoen euro aan fraude hebben gepleegd rond transfers en salarissen.

Door de puntenaftrek was een zege van Juventus op Empoli noodzakelijk om zicht te houden op een Champions League-ticket. Maar bij rust stond de ploeg van Massimiliano Allegri al met 2-0 achter door goals van Francesco Caputo (penalty) en Sebastiano Luperto.

Caputo maakte in de tweede helft zijn tweede, waardoor Juventus kansloos was voor de overwinning. Federico Chiesa bood de uitploeg nog hoop met een treffer, maar in blessuretijd maakte Roberto Piccoli aan alle twijfels een einde: 4-1.

Door de puntenaftrek en de nederlaag is Juventus teruggezakt naar de zevende plek. De Turijnse topclub heeft vijf punten achterstand op nummer vier AC Milan. De beste vier clubs mogen aan de Champions League deelnemen. Juventus speelt nog tegen Milan (thuis) en Udinese (uit).

Stand boven in Serie A: Napoli 36-86 (+47) Lazio 36-68 (+27) Internazionale 36-66 (+27) AC Milan 36-64 (+18) Atalanta 36-61 (+16) AS Roma 36-60 (+12) Juventus 36-59 (+23)

Roma maakt ook weinig kans op CL-ticket

Roma speelde eerder op de dag thuis met 2-2 gelijk tegen Salernitana. Antonio Candreva zette de uitploeg op 0-1 door een lange bal van Lassana Coulibaly met één subtiele voetbeweging te promoveren tot doelpunt. Roger Ibañez leek op slag van rust 1-1 te maken, maar zijn goal werd afgekeurd wegens hands van Andrea Belotti.

Stephan El Shaarawy zorgde na de onderbreking alsnog voor de gelijkmaker door een rebound te benutten. Daarna scoorden Boulaye Dia (hakbal) en Nemanja Matic (schot) nog, waardoor het in Rome in 2-2 eindigde. In blessuretijd kreeg Salernitana-coach Paulo Sousa rood na een opstootje bij de zijlijn.

Basisspeler Georginio Wijnaldum werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald bij Roma. Rick Karsdorp was afwezig vanwege een blessure. Bij Salernitana viel Tonny Vilhena twintig minuten voor tijd in.

Nummer zes Roma lijkt alleen nog middels het winnen van de Europa League-finale een ticket voor de Champions League voor volgend seizoen te kunnen bemachtigen. De eindstrijd tegen Sevilla staat op woensdag 31 mei op het programma.

