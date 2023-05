AS Roma lijdt in strijd om CL-ticket pijnlijk puntenverlies tegen Salernitana

AS Roma heeft vier dagen na plaatsing voor de finale van de Europa League pijnlijk puntenverlies geleden in de Serie A. De ploeg van José Mourinho speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Salernitana, waardoor een Champions League-ticket uit zicht raakt.

Antonio Candreva zette Salernitana na elf minuten op 0-1 door een lange bal van Lassana Coulibaly met één subtiele voetbeweging te promoveren tot doelpunt. Roger Ibañez leek op slag van rust 1-1 te maken, maar zijn goal werd afgekeurd wegens hands van Andrea Belotti.

Stephan El Shaarawy zorgde na de onderbreking alsnog voor de gelijkmaker door een rebound te benutten. Daarna scoorden Boulaye Dia (hakbal) en Nemanja Matic (schot) nog, waardoor het in Rome in 2-2 eindigde. In blessuretijd kreeg Salernitana-coach Paulo Sousa rood na een opstootje bij de zijlijn.

Basisspeler Georginio Wijnaldum werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald bij Roma. Rick Karsdorp was afwezig vanwege een blessure. Bij Salernitana viel Tonny Vilhena twintig minuten voor tijd in.

Door het gelijkspel lijkt Roma zich niet meer bij de top vier in de Serie A te kunnen scharen. De ploeg van Mourinho heeft met nog twee wedstrijden te gaan vier punten achterstand op nummer vier AC Milan.

Roma lijkt alleen nog middels het winnen van de Europa League-finale een ticket voor de Champions League voor volgend seizoen te kunnen bemachtigen. De eindstrijd tegen Sevilla staat op woensdag 31 mei op het programma.