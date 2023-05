MVV kiest voor Van Leeuwen en is enige club met vrouwelijke algemeen directeur

Laura van Leeuwen is maandag aangesteld als nieuwe algemeen directeur van MVV Maastricht. De oud-voetbalster is de eerste vrouwelijke directeur in de clubgeschiedenis en daarnaast de enige vrouw die de leiding heeft over een club in het Nederlandse profvoetbal.

De 37-jarige Van Leeuwen treedt op 1 juli in dienst bij de Keuken Kampioen Divisie-club, die sinds 1902 bestaat. De voormalig Oranje-international is de opvolger van Erik Noor, die begin dit jaar zijn vertrek aankondigde.

Van Leeuwen voetbalde in Nederland en de Verenigde Staten. Ze komt over van Ajax, waar ze meerdere functies vervulde. Ook werkte ze voor de KNVB en Sharjah FC uit de Verenigde Arabische Emiraten.

"MVV is een prachtige club met een mooie historie. Een club met veel uitdagingen", zegt Van Leeuwen. "De lijn naar boven is duidelijk ingezet. Het is mijn taak om die door te trekken."

Van Leeuwen is niet de eerste vrouwelijke algemeen directeur in het Nederlandse betaald voetbal. Eerder bekleedde onder anderen Nicole Edelenbos dezelfde functie bij Feyenoord, NEC en NAC Breda. Marianne van Leeuwen werd in 2021 de eerste vrouwelijke directeur betaald voetbal bij de KNVB.