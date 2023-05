AZ lijkt met komst Noorse linksback voor te sorteren op vertrek Kerkez

AZ heeft zich maandag versterkt met linksback David Møller Wolfe. De Noorse jeugdinternational komt over van SK Brann en is mogelijk de opvolger van Milos Kerkez, die in de belangstelling van diverse clubs staat.

De 21-jarige Wolfe is de eerste zomeraanwinst van AZ. Hij tekent een contract tot de zomer van 2028 in Alkmaar en gaat met rugnummer 18 spelen.

Wolfe won afgelopen weekend met SK Brann de Noorse beker. Hij ziet zijn transfer naar AZ als het andere hoogtepunt in zijn carrière. "De stap hiernaartoe maken is eveneens een jongensdroom", zegt de verdediger op de website van AZ.

"Zo'n twee, drie maanden geleden hoorde ik voor het eerst over de interesse van AZ en sindsdien heb ik veel wedstrijden gezien van de club. Ik speel met veel energie en passie en kijk zoveel mogelijk vooruit. AZ speelt met veel van dezelfde ideeën en bedoelingen en daarom denk ik dat ik er goed bij pas."

Directeur voetbalzaken Max Huiberts erkent dat AZ rekening houdt met een vertrek van Kerkez. "We zijn altijd op diverse scenario's aan het voorsorteren. Op het moment dat er dan zo'n mooie optie op ons pad komt, moeten we niet te lang wachten."

AZ staat met nog één speelronde te gaan vierde in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen ontvangt komende zondag nummer twee PSV. AZ kan bij winst nog derde worden, maar dan moet nummer drie Ajax verliezen bij FC Twente.

