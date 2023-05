Juventus krijgt na soap toch tien punten aftrek voor fraude met boekhouding

Juventus heeft na een ware soap toch weer tien punten in mindering gekregen voor fraude met de boekhouding, zo heeft de Italiaanse voetbalbond maandag bekendgemaakt. Eerder ging een straf van vijftien punten voor de Italiaanse topclub nog van tafel.

Volgens het hof van beroep van de Italiaanse voetbalbond FIGC heeft Juventus zich schuldig gemaakt aan het overwaarderen van de verkoopprijzen van verschillende spelers. Daardoor was de omzet op papier hoger dan daadwerkelijk het geval was.

Het CONI ontkende niet dat er sprake was van boekhoudfraude, maar vroeg de Italiaanse bond de straf op te schorten om de rol van enkele bestuursleden van Juventus in de geruchtmakende fraudezaak helder te krijgen. Dat is nu gebeurd. Juventus kan nog in beroep. Het is nog niet duidelijk of de club dat gaat doen.