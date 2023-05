Real Madrid doet aangifte na nieuw racisme-incident met sterspeler Vinícius

Real Madrid gaat aangifte doen bij de Spaanse politie na een nieuw racistisch incident met Vinícius Júnior. De sterspeler van de Madrileense club werd zondag tijdens de uitwedstrijd tegen Valencia gediscrimineerd door een groot deel van de aanhang van de thuisploeg.

Volgens Real vormt het incident in Estadio Mestalla een "directe aanval op de sociale en democratische rechtsstaat". "Om die reden, en gezien de ernst van de gebeurtenissen, heeft Real Madrid zich tot het openbaar ministerie gewend", schrijft de club maandag in een verklaring.

Het incident vond tien minuten voor tijd plaats. Vinícius werd door het merendeel van de fans racistisch bejegend. Supporters gooiden ook voorwerpen naar hem. Daarop ging de linksbuiten verhaal halen bij een deel van de aanhang.

Vinícius weigerde in eerste instantie verder te spelen. De wedstrijd lag daardoor even stil. Teamgenoten haalden Vinícius vervolgens over om het duel te hervatten. Niet veel later kreeg hij een rode kaart voor een slaande beweging bij een opstootje.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Vinícius werd lastiggevallen door racistische spreekkoren. Eerder werd hij ook al racistisch bejegend tijdens wedstrijden tegen Real Mallorca, Atlético Madrid en Real Valladolid.

Vinícius ruziet met competitieleider

Na afloop van het duel haalde Vinícius opnieuw uit naar de Spaanse bond en de competitieorganisatie van La Liga. Hij vindt dat ze allebei tekortschieten in de bestrijding van racisme op de Spaanse voetbalvelden.

"Racisme is normaal in La Liga", schreef Vinícius op sociale media. "De concurrentie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het aan. Het spijt me. Het kampioenschap dat ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi, behoort vandaag toe aan racisten."

De beschuldigingen van Vinícius schoten in het verkeerde keelgat bij La Liga-voorzitter Javier Tebas. "We hebben geprobeerd aan je uit te leggen wat La Liga in dit soort gevallen kan doen, maar je bent twee keer niet komen opdagen bij een door jou aangevraagd gesprek", schreef hij op Twitter. "Voordat je La Liga bekritiseert en beledigt, moet je je goed informeren."

Daarop kwam snel een antwoord van Vinícius: "In plaats van racisten te bekritiseren, verschijnt de president van La Liga op Twitter om mij aan te vallen. Het imago van je competitie brokkelt af. Moet je alle reacties eens lezen."

