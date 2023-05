Bijzondere titel lonkt voor Haller in emotioneel seizoen: 'Grote kans voor Dortmund'

Sébastien Haller vindt het moeilijk te bevatten dat hij dicht bij de Bundesliga-titel is met Borussia Dortmund. Mede dankzij twee goals van de ex-Ajacied in het duel met FC Augsburg gaat 'BVB' met nog één speelronde te gaan aan kop in de Bundesliga.

"Als je me zes maanden geleden had verteld dat ik in zo'n positie zou komen, had ik je niet geloofd", laat Haller na de 0-3-zege bij Augsburg weten aan Kicker. "Dit is een grote kans. We hebben veel geïnvesteerd en kunnen nu iets groots bereiken."

Zes maanden geleden werkte Haller toe naar zijn rentree nadat er tijdens de voorbereiding op het seizoen een kwaadaardige tumor in zijn teelbal was ontdekt. Na twee operaties en chemotherapie maakte de Ivoriaanse international in januari zijn debuut voor Dortmund.

Mede dankzij de negen competitiegoals van Haller leidt 'BVB' de dans in de Bundesliga: een thuiszege op FSV Mainz volstaat zaterdag voor de eerste landstitel sinds 2012. Dan zou na tien kampioenschappen op rij een einde komen aan de hegemonie van Bayern München, dat zaterdag in eigen huis ten onder ging tegen RB Leipzig en een dag later als koploper werd afgelost door Dortmund. Bayern gaat zaterdag op bezoek bij 1. FC Köln.

In duel met Augsburg lieten de spelers van Dortmund zien goed om te kunnen gaan met de druk. "Iedereen wist dat we een grote kans hadden om koploper te worden. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen maanden ook een paar kansen laten liggen", zegt Haller. "We hebben met elkaar gesproken en iedereen was het erover eens dat we geduldig en positief moesten blijven. Dan zou het vanzelf goed komen."

De top vijf in de Bundesliga 1. Borussia Dortmund 33-70 (+39)

2. Bayern München 33-68 (+53)

3. RB Leipzig 33-63 (+21)

4. Union Berlin 33-59 (+12)

5. SC Freiburg 33-59 (+8)

Dortmund-trainer Terzic wijst spelers op uniek moment

Trainer Edin Terzic, die al zijn hele leven fan is van Dortmund en is opgegroeid in het Ruhrgebied, beseft dat zijn ploeg geschiedenis kan schrijven.

"Over zeven dagen is het seizoen voorbij. Dan kunnen mijn spelers alles kopen wat ze willen: een nieuwe auto, een nieuw huis, een vakantie. Maar het moment waar we nu op afstevenen, is niet te koop. Dat hebben we verdiend door hard te werken. Nu moeten we de laatste stap zetten en eindelijk de kampioensschaal terugbrengen naar Dortmund."

