Vinícius hekelt La Liga na nieuw racisme-incident: 'Racisme is normaal'

Vinícius Júnior vindt dat de Spaanse bond en de competitieorganisatie tekortschieten in de bestrijding van racisme. De 22-jarige aanvaller van Real Madrid is zondagavond tijdens het uitduel met Valencia gediscrimineerd door delen van de aanhang van de thuisclub.

"Het was niet de eerste keer, niet de tweede keer en ook niet de derde keer", schrijft Vinícius op sociale media.

"Racisme is normaal in La Liga. De concurrentie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het aan. Het spijt me. Het kampioenschap dat ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi, behoort vandaag toe aan racisten."

Tien minuten voor tijd werd de 22-jarige Vinícius racistisch bejegend door supporters van Valencia, die ook voorwerpen naar hem gooiden. De aanvaller van Real Madrid ging verhaal halen bij het publiek en weigerde in eerste instantie verder te spelen. Nadat de wedstrijd was hervat, kreeg Vinícius een rode kaart wegens zijn rol in een opstootje.

De dribbelaar kreeg eerder dit seizoen in de wedstrijden tegen Real Mallorca, Atlético Madrid en Real Valladolid al te maken met racisme. "Het spijt me voor de Spanjaarden die het er niet mee eens zijn, maar tegenwoordig staat Spanje in Brazilië bekend als een land van racisten."

Vinícius hekelt reactie voorzitter La Liga

Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, reageerde zondagavond via Twitter op de beschuldiging van Vinícius dat de competitieorganisatie te weinig doet tegen racisme.

"We hebben geprobeerd aan je uit te leggen wat La Liga in dit soort gevallen kan doen, maar je bent twee keer niet komen opdagen bij een door jou aangevraagd gesprek. Voordat je La Liga bekritiseert en beledigt, moet je je goed informeren."

Daarop kwam snel een antwoord van Vinícius: "In plaats van racisten te bekritiseren, verschijnt de president van La Liga op Twitter om mij aan te vallen. Het imago van je competitie brokkelt af, moet je alle reacties eens lezen."

Braziliaanse president komt op voor Vinícius

Vinícius krijgt veel steun vanuit Brazilië. Diverse voetbalclubs uit dat land én president Luiz Inácio Lula da Silva steken de aanvaller een hart onder de riem.

"Deze jonge vent, de beste speler van Real Madrid, wordt herhaaldelijk beledigd", schrijft Lula op Twitter. "Ik hoop dat de FIFA en andere instanties actie ondernemen om te voorkomen dat racisme het voetbal overneemt."