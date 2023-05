Real-coach Ancelotti woest na racisme: 'Hele stadion noemde Vinícius een aap'

Carlo Ancelotti is woedend na de racistische spreekkoren richting Vinícius Júnior in de uitwedstrijd van Real Madrid tegen Valencia. Volgens de coach van 'De Koninklijke' is er iets grondig mis met de Spaanse competitie.

"Ik wil niet over voetbal praten en ik ben erg boos", zei Ancelotti zondag na de nederlaag tegen Valencia (1-0). "Het is een schande wat er vandaag is gebeurd. Het hele stadion noemde Vinícius een aap."

Tien minuten voor tijd werd de 22-jarige Vinícius racistisch bejegend door supporters van Valencia. De aanvaller van Real ging verhaal halen bij het publiek en weigerde verder te spelen. Ook werden uit het publiek voorwerpen richting hem gegooid.

Zo'n tien minuten later werd de wedstrijd toch voortgezet, tot onbegrip van Ancelotti. "Als een speler een aap wordt genoemd en een coach vervolgens moet nadenken over het wisselen van die speler, dan is er iets helemaal mis met de competitie."

'Deze competitie heeft een serieus racismeprobleem'

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Vinícius werd lastiggevallen door racistische spreekkoren. Eerder werd hij ook al racistisch bejegend tijdens wedstrijden tegen Real Mallorca, Atlético Madrid en Real Valladolid.

"Deze competitie heeft een serieus racismeprobleem", concludeerde Ancelotti. "Ze kunnen Vinícius toch niet zonder consequenties een aap noemen? De wedstrijd moet dan worden stilgelegd. Dat zou de enige optie moeten zijn."

Ancelotti sprak met Vinícius toen de vleugelspeler het veld wilde verlaten en naar de tribunes wees. "Hij wilde niet verder spelen. Ik zei tegen hem dat het niet eerlijk zou zijn als hij zou moeten stoppen. Hij is namelijk het slachtoffer en niet de dader."

In de blessuretijd kreeg Vinícius nog een directe rode kaart. Hij werd bestraft voor een klap aan Valencia-aanvaller Hugo Duro bij een opstootje.

Valencia heeft in een verklaring afstand genomen van racisme en spreekt van een op zichzelf staand incident. De club start een onderzoek naar wat er precies is gebeurd en zegt passende maatregelen te zullen nemen.

