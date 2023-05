Vinícius wordt weer racistisch bejegend en krijgt in slotfase rood bij verlies Real

Vinícius Júnior is zondag weer slachtoffer geworden van racisme in een La Liga-duel van Real Madrid. De Braziliaan werd lastiggevallen door spreekkoren van de aanhang van Valencia. In de slotfase van de met 1-0 verloren wedstrijd bij Valencia kreeg hij ook nog rood.

Tien minuten voor tijd leidden racistische spreekkoren van de Valencia-aanhang richting Vinícius tot oponthoud. De aanvaller van Real weigerde verder te spelen en ging verhaal halen bij de supporters.

Ook werden uit het publiek voorwerpen in zijn richting gegooid. Vinícius werd door zijn ploeggenoten aangemaand om toch door te spelen, waarna de wedstrijd even later weer verderging.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Vinícius werd lastiggevallen door racistische spreekkoren. Eerder werd hij ook al racistisch bejegend tijdens wedstrijden tegen Real Mallorca, Atlético Madrid en Real Valladolid.

In de blessuretijd, die uiteindelijk maar liefst zeventien minuten telde, liep het verder uit de hand in Estadio Mestalla en kreeg Vinícius rood. Bij een opstootje gaf hij een klap aan Valencia-aanvaller Hugo Duro, die net in het veld was gekomen voor Justin Kluivert. Na tussenkomst van de VAR moest Vinícius meteen het veld verlaten.

Kluivert eist hoofdrol voor zich op

Eerder in de wedstrijd eiste Kluivert een hoofdrol voor zich op. De Nederlander gaf na iets meer dan een half uur spelen de voorzet bij het enige doelpunt van de wedstrijd van Diego López, die van dichtbij raak schoot. Omdat de bal onderweg nog werd aangeraakt, kreeg de tweevoudig Oranje-international niet de assist achter zijn naam.

In de slotfase van de reguliere speeltijd vond Kluivert met een intikker ook zelf het doel, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Real kreeg daarna meerdere kansen op de gelijkmaker, maar Valencia-keeper Giorgi Mamardashvili hield zijn ploeg op de been.

Door de nederlaag raakte Real de tweede plaats op de ranglijst kwijt aan Atlético Madrid. De stadgenoot won eerder op de dag zonder de geblesseerde Memphis Depay met 3-0 van Osasuna. Met nog drie duels voor de boeg is het verschil één punt.