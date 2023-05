PSG dankzij Mbappé op drempel van titel, Inter begaat dure misstap bij Napoli

Paris Saint-Germain heeft het kampioenschap in de Ligue 1 vrijwel zeker binnen. De topclub won dankzij Kylian Mbappe met 1-2 van Auxerre en kan de champagne koud zetten. In de Serie A leed Champions League-finalist Internazionale een dure nederlaag bij kampioen Napoli.

Mbappé zette PSG al heel snel op het goede spoor tegen Auxerre. De topaanvaller scoorde in de zesde en achtste minuut. Na rust kwam de thuisploeg terug via Lassine Sinayoko, maar daar bleef het bij.

In de extra tijd stak de VAR een stokje voor een hattrick van Mbappé. Bij PSG stond Lionel Messi voor de tweede keer sinds zijn veelbesproken schorsing in de basis. Hij deed net als vorige week de hele wedstrijd mee en was de aangever bij de 0-2.

Dankzij de overwinning heeft PSG met nog twee speelrondes voor de boeg zes punten voorsprong op achtervolger RC Lens, dat eerder op de dag Lorient met 1-3 versloeg. Bovendien hebben de Parijzenaars een veel beter doelsaldo: +50 om +34.

Het vijfde landskampioenschap in zes jaar is zaterdag hoe dan ook een feit als PSG op bezoek bij laagvlieger Strasbourg een punt pakt. Wordt er verloren, dan volgt er een week later thuis tegen Clermont nog een mogelijkheid.

Napoli is Inter de baas

Inter ging eerder op de dag met Stefan de Vrij als basisspeler en Denzel Dumfries als invaller met 3-1 onderuit bij kampioen Napoli. De Napolitanen hadden het overwicht in het eigen Stadio Diego Armando Maradona, mede ingegeven door een rode kaart voor Roberto Gagliardini. De Inter-middenvelder kreeg in de 41e minuut zijn tweede geel.

Het werd na ruim een uur 1-0 door André-Frank Zambo Anguissa. De middenvelder van Napoli schoot uit de draai raak. Romelu Lukaku leek met een intikker voor een gelijke eindstand te zorgen, maar Giovanni Di Lorenzo liet Napoli vlak voor tijd met een prachtig schot in de kruising alsnog juichen. In de slotseconden zorgde Gianluca Gaetano ook nog voor 3-1.

De nederlaag betekent voor Inter een dure misstap in de spannende strijd om Champions League-voetbal. De ploeg van trainer Simone Inzaghi blijft derde, maar voelt de hete adem van Lazio en AC Milan. De top vier pakt een ticket voor het miljoenenbal.

Als Inter buiten de top vier valt, dan is er nog een uitweg. Dinsdag werd ten koste van AC Milan de Champions League-finale bereikt, waarin Manchester City op 10 juni de tegenstander is. De winnaar van de finale doet in het nieuwe seizoen automatisch mee aan het prestigieuze clubtoernooi.

Napoli, dat al lang en breed kampioen is, won eindelijk weer eens van Inter. De laatste Serie A-zege op de Milanezen dateerde van mei 2019. Sindsdien volgden zeven ontmoetingen zonder winst.