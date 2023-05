Dortmund profiteert door Haller van misstap Bayern en zet grote stap richting titel

Borussia Dortmund heeft zondag in de Bundesliga een grote stap richting de Duitse landstitel gezet. De ploeg van coach Edin Terzic won met 0-3 bij FC Augsburg en profiteerde daarmee van de misstap van Bayern München.

Sébastien Haller maakte twee doelpunten voor Dortmund. De oud-Ajacied opende na een klein uur de score en was in de slotfase opnieuw trefzeker. In blessuretijd maakte Julian Brandt de 0-3. Augsburg speelde lange tijd met tien man door een rode kaart voor Felix Uduokhai.

Door de overwinning neemt Dortmund de koppositie over van Bayern, dat zich zaterdag voor eigen publiek liet verrassen door RB Leipzig (1-3). Het verschil tussen de topploegen is twee punten.

Volgende week zaterdag staat de laatste speelronde op het programma in de Bundesliga. Dan speelt Dortmund thuis tegen FSV Mainz en gaat Bayern op bezoek bij FC Köln.

Bij een titel van Dortmund komt er een einde aan de alleenheerschappij van Bayern in het laatste decennium. De club werd sinds 2013 tien keer op rij kampioen in de Bundesliga. Dortmund was in 2012 de laatste andere club die de landstitel veroverde.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Augsburg met tien man verder na neerhalen Malen

Met Donyell Malen in de basis begon Dortmund sterk aan de wedstrijd in Augsburg. De bezoekers kregen in de eerste helft grote kansen via Haller en Malen, maar beide keren stond Augsburg-doelman Tomás Koubek in de weg.

Zeven minuten voor rust kwam Augsburg met tien man te staan door een rode kaart voor Uduokhai. De verdediger haalde de doorgebroken Malen neer en moest meteen het veld verlaten.

Vroeg in de tweede helft zorgde Emre Can bijna voor de openingstreffer, maar zijn schot belandde op de paal. Vijf minuten later was het wel raak: Haller schoof de bal diagonaal via de binnenkant van de paal binnen. Irvin Cardona was enkele minuten later dicht bij de 1-1, maar Gregor Kobel voorkwam de gelijkmaker met een fraaie redding.