Kersverse kampioen City neemt met zege op Chelsea beker in ontvangst

Manchester City heeft zondag een nipte overwinning geboekt op Chelsea. De ploeg van manager Josep Guardiola, die zaterdag door puntenverlies van Arsenal zonder te spelen kampioen van de Premier League werd, won met 1-0.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd in de twaalfde minuut gemaakt door Julián Álvarez. De 23-jarige Argentijn schoof de bal op aangeven van Cole Palmer diagonaal in de linkerhoek. In de 72e minuut leek Álvarez ook voor de 2-0 te zorgen, maar dat doelpunt werd afgekeurd omdat Riyad Mahrez eerder in de aanval hands maakte.

Na afloop nam Citty de beker in ontvangst, maar de huldiging liep wel wat vertraging op omdat duizenden fans het veld betraden na het laatste fluitsignaal. Toen deze weer van het veld van het Etihad Stadium waren verwijderd konden de festiviteiten toch plaatsvinden.

Voor Manchester City is het de negende landstitel in totaal. 'The Citizens' kroonden zich in 1937 voor het eerst tot landskampioen, waarna in 1968 de tweede titel volgde. Pas na de overname door de Abu Dhabi United Group in 2008 was er weer succes. Sindsdien veroverde City zeven van de vijftien landstitels.

Net als vorig seizoen vocht Manchester City een tweestrijd om de landstitel uit. Dit keer was niet Liverpool, maar Arsenal de grote concurrent. De club uit Londen deed het zelfs een tijdje beter dan City, al was de ploeg uit Manchester de laatste maanden veel minder wisselvallig dan 'The Gunners'.

Veltman gaat met Brighton Europa in, Leeds bijna gedegradeerd

Eerder op de dag plaatste Brighton & Hove Albion zich voor het eerst voor Europees voetbal. De ploeg van oud-Ajacied Joël Veltman verzekerde zich met een zege op het al gedegradeerde Southampton (3-1) van een plek in de top zeven. De kans is groot dat Brighton als zesde eindigt en dus de Europa League ingaat. De ploeg die zevende wordt, krijgt een ticket voor de Conference League.

Veltman, sinds zijn komst in 2020 een vaste waarde bij de Engelse club, werd tegen Southampton een kwartier voor tijd gewisseld. De eindstand stond toen al op het scorebord. De achttienjarige Evan Ferguson scoorde twee keer.

Brighton zag begin september, na een sterke start van het seizoen, coach Graham Potter overstappen naar Chelsea. Onder diens opvolger Roberto De Zerbi bleef de club goed presteren. Potter is inmiddels alweer ontslagen bij het dolende Chelsea.

Voor Leeds United kwam degradatie weer een stap dichterbij. De ploeg van manager Sam Allardyce verloor met 3-1 van West Ham United. Om niet te degraderen moet Leeds volgende week thuis winnen van Tottenham Hotspur en Everton moet thuis verliezen van AFC Bournemouth. Bovendien is Leeds dan alsnog afhankelijk van Leicester City, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.