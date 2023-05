Kampioen City neemt na zege op Chelsea en veldbestorming beker in ontvangst

Manchester City heeft zondag een nipte overwinning geboekt op Chelsea. De ploeg van manager Josep Guardiola, die zaterdag door puntenverlies van Arsenal zonder te spelen kampioen van de Premier League werd, won met 1-0.

Voor Manchester City is het de negende landstitel in totaal. 'The Citizens' kroonden zich in 1937 voor het eerst tot landskampioen, waarna in 1968 de tweede titel volgde. Pas na de overname door de Abu Dhabi United Group in 2008 was er weer succes. Sindsdien veroverde City zeven van de vijftien landstitels.