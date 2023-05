Excelsior-verdediger Pierie is na veel ellende nu de held: 'Ga hier zó van genieten'

Kik Pierie is de koning te rijk nu hij Excelsior met een doelpunt aan Eredivisie-handhaving heeft geholpen. De huurling van Ajax ziet zijn succes als het resultaat van hard werken na veel tegenslag.

De inmiddels 22-jarige Pierie kwam bijna vier jaar geleden als groot talent van sc Heerenveen naar Ajax. In Amsterdam maakte hij de verwachtingen niet waar; hij speelde voornamelijk in Jong Ajax.

Sinds januari is Pierie speler van Excelsior, al maakte hij door een blessure - niet de eerste in zijn nog jonge carrière - pas begin april zijn debuut.

Tegen Fortuna Sittard speelde Pierie pas zijn zesde wedstrijd in het shirt van Excelsior. De verdediger maakte in de tweede helft de belangrijke 1-0. Excelsior won uiteindelijk met 3-0 en is zeker van nog een jaar Eredivisie.

"Ik heb zó lang op dit moment gewacht. Ik heb de laatste jaren zo veel pech gehad met blessures en zo lang gewerkt om naar dit soort momenten toe te leven. Nu is het eindelijk zover. Ik ben zó blij", zei een geëmotioneerde Pierie tegen ESPN, terwijl hij werd bejubeld door fans van Excelsior.

"Dit voelt als een kampioenswedstrijd. Ik ga hier zó van genieten. Meer kan ik er even niet over zeggen. Dit is waarvoor ik tijdens al die revalidaties door ben blijven gaan en niet heb opgegeven. Het gevoel dat na de bevrijdende 1-0 door me heen ging, was zo ontzettend mooi. We gaan dit volle bak vieren."

Ook Dijkhuizen gaat 'even lekker los'

Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen was eveneens dolblij. Zijn ploeg werd geholpen door Feyenoord, dat van FC Emmen won. De Emmenaren zijn nu als nummer zestien veroordeeld tot de play-offs.

"Het was een geniale ontknoping. Alles liep zoals we van tevoren hoopten. Ik heb hier wel vaker een feestje gevierd, maar dit vind ik een van de knapste prestaties. Hier mogen we trots op zijn met z'n allen", zei Dijkhuizen, die Excelsior in 2014 en vorig jaar naar Eredivisie-promotie leidde.

"Ik voelde ook wel wat tranen opkomen. Mijn vader, mijn dochters en mijn vrouw zijn hier. Ik heb een hotelletje geboekt vanavond, want ik had er al een beetje rekening mee gehouden. Ik ga even lekker los vandaag."

Excelsior pendelde deze eeuw vaak heen en weer tussen de Eredivisie en Eerste Divisie. Het seizoen wordt volgende week afgesloten met een uitwedstrijd tegen FC Volendam, dat zich zondag eveneens handhaafde.