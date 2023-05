Heitinga wil zich niet te veel focussen op tweede plek: 'Moeten eerst zelf winnen'

Hoewel Ajax nog altijd een kans heeft op de tweede plek, wil trainer John Heitinga zich in de aanloop naar de voorlaatste speelronde niet te veel op de ranglijst focussen. Ajax boekte zondag een moeizame, maar verdiende zege op FC Utrecht (3-1).

Omdat PSV in Eindhoven verrassend met 3-3 gelijkspeelde bij sc Heerenveen, mag Heitinga met zijn ploeg nog altijd hopen op een plaats in de voorronde van de Champions League.

Als Ajax komende zondag de uitwedstrijd tegen het uitgespeelde FC Twente wint en PSV verliest bij AZ, eindigen de Amsterdammers als tweede. "Wij hebben alleen in de hand of we zelf winnen", zei Heitinga bij ESPN. "Daar moeten we ons op focussen."

Ajax kwam tegen Utrecht tot 27 doelpogingen, FC Utrecht tot 5. Toch viel de bevrijdende (1-3) van de ingevallen Davy Klaassen pas diep in blessuretijd. "We hadden toen allang zeker van de zege moeten zijn", zei Heitinga. "We hadden veel vaker moeten scoren."

Ajax had het geruime tijd lastig met FC Utrecht. Steven Bergwijn zette de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong, maar Anastasios Douvikas trok de stand kort na rust gelijk. Door doelpunten van Brian Brobbey en uiteindelijk dus Klaassen boekte Ajax alsnog een overtuigende zege.