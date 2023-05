Van Nistelrooij baalt van individuele fouten bij PSV: 'We geven de goals weg'

Ruud van Nistelrooij houdt ondanks het teleurstellende gelijkspel van PSV tegen sc Heerenveen (3-3) vertrouwen in een tweede plek in de Eredivisie en daarmee een Champions League-ticket. De trainer wijt het puntenverlies zondag aan individuele fouten.

"Als je het in eigen hand hebt en je ontvangt Heerenveen, dan moet je het afmaken", zei Van Nistelrooij na afloop tegen ESPN. "We begonnen goed en maakten al snel een doelpunt. Daarna gaven we de goals weg door individuele fouten."

PSV kwam binnen het kwartier op 1-0 via Ibrahim Sangaré, maar door een fout van André Ramalho kon Milan van Ewijk 1-1 maken. Vervolgens scoorde Antoine Colassin twee keer voor Heerenveen, opnieuw na matig optreden van PSV'ers. Door goals van Luuk de Jong en Xavi Simons werd het alsnog 3-3.

"Ik neem mijn spelers niets kwalijk", vervolgde de coach. "Alles was vandaag daar om er het beste van te maken. Fouten maken hoort erbij, daarvan kun je je herstellen. Ik vond wel dat het vertrouwen na het eerste tegendoelpunt afnam. Je moet de bal ook willen hebben als het even tegenzit."

PSV heeft volgende week bij nummer vier AZ aan een gelijkspel genoeg om de tweede plek veilig te stellen. "We kunnen ons instellen op een heel goed team. Die uitdaging is groot, maar ook heel mooi."

Luuk de Jong zag het spel wegzakken na de 1-0 van PSV. Foto: Pro Shots

De Jong: 'We werden slordig'

Luuk de Jong vindt dat PSV het zichzelf moeilijk heeft gemaakt tegen Heerenveen. "We begonnen goed, Heerenveen had niets te vertellen", zei de aanvoerder. "Maar we zakten weg, alsof het al binnen was. Uiteindelijk geven wij die goals weg door fouten van ons."

"We waren de laatste tijd goed bezig, maar het was vandaag niet goed genoeg. In plaats van de rust te bewaren en te domineren, worden we slordig. Dan kun je wachten op de tegengoals."

PSV heeft drie punten voorsprong op nummer drie Ajax, dat zondag met 3-1 won van FC Utrecht. De Amsterdammers gaan in de laatste speelronde op bezoek bij FC Twente.