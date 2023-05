Strijd om tweede plek in Eredivisie ligt door gelijkspel PSV en winst Ajax nog open

De strijd om de tweede plek in de Eredivisie is bij het ingaan van de laatste speelronde nog niet beslist. PSV speelde zondag verrassend gelijk tegen sc Heerenveen (3-3) en omdat Ajax won van FC Utrecht (3-1), mogen de Amsterdammers nog hopen op een plaats in de voorronde van de Champions League.

PSV heeft daardoor bij het ingaan van de laatste speelronde een voorsprong van drie punten op Ajax (72 om 69 punten), maar Ajax heeft een beter doelsaldo dan PSV. Ajax gaat volgende week zondag op bezoek bij het al uitgespeelde FC Twente en PSV speelt een uitwedstrijd tegen AZ. De Alkmaarders kunnen nog derde worden als Ajax verliest van Twente.

Aanvankelijk leek er nog weinig aan de hand voor PSV. De Eindhovenaren kwamen na een klein kwartier op voorsprong door een goal van Ibrahim Sangaré. Door treffers van Milan van Ewijk en Antoin Collasin stond Heerenveen halverwege op voorsprong.

Kort na rust maakte Collasin 1-3. Luuk de Jong bracht de spanning nog terug in de slotfase en Xavi Simons maakte vijf minuten voor tijd gelijk. Het winnende doelpunt wisten de Brabanders in de slotminuten niet te forceren.

Ajax had het geruime tijd lastig met FC Utrecht. Steven Bergwijn zette de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong, maar Anastosios Douvikas trok de stand kort na rust gelijk. Door doelpunten van Brian Brobbey en Davy Klaassen boekte Ajax alsnog een overtuigende zege.

Door de overwinning heeft Ajax nog altijd een kans om een plaats in de voorronde van de Champions League te veroveren. De ploeg van trainer John Heitinga kan in theorie ook nog als derde (play-offs Europa League) of als vierde (derde voorronde Conference League) eindigen.

De stand bovenin de Eredivisie 1. Feyenoord 33- 82 (+52)

(+52) 2. PSV 33- 72 (+48)

(+48) 3. Ajax 33- 69 (+50)

(+50) 4. AZ 33- 67 (+34)

(+34) 5. FC Twente 33-61 (+37)

PSV brengt zichzelf in problemen

PSV leek het grootste gedeelte van de middag juist op weg om de tweede plek veilig te stellen. Sangaré opende in de veertiende minuut de score nadat De Jong een corner bij de tweede paal goed had terug gekopt.

In de 33e minuut ging het mis voor de bekerwinnaar. Ramalho wilde de bal wegwerken, maar raakte deze ongelukkig met zijn hand. Daardoor bracht hij Van Ewijk in stelling die oog in oog met doelman Walter Bénitez niet faalde. Met een fraaie stift zorgde Collasin ervoor dat Heerenveen met een voorsprong ging rusten.

Het duurde tot de 79e minuut voor er weer wat te juichen viel in Eindhoven. De Jong kopte raak uit een hoekschop van Joey Veerman. Dat doelpunt was het startschot van een zinderende slotfase.

Scheidsrechter Allard Lindhout legde vier minuten later na tussenkomst van de VAR de bal op de stip omdat Jeffrey Bruma een overtreding maakte op Simons. De jonge middenvelder ging zelf achter de bal staan en schoot keurig raak. De winnende treffer voor PSV bleef uit, wat tot een flink fluitconcert in het Philips Stadion leidde.

Uitslagen speelronde 33 van de Eredivisie: FC Emmen-Feyenoord 1-3

PSV-sc Heerenveen 3-3

Ajax-FC Utrecht 3-1

NEC-AZ 0-3

RKC Waalwijk-FC Twente 0-5

Sparta Rotterdam-SC Cambuur 4-1

Go Ahead Eagles-FC Volendam 3-0

Excelsior-Fortuna Sittard 3-0

Vitesse-FC Groningen 6-0

Ajax boekt moeizame, maar verdiende zege op FC Utrecht

Ajax creëerde veel kansen tegen FC Utrecht maar werkte net als de vorige wedstrijd tegen FC Groningen (2-3-winst) eerder deze week slordig af. Brobbey, Dusan Tadic en Bergwijn scoorden niet nadat ze alleen voor doelman Vasilis Barkas waren verschenen. Brobbey kopte voor rust ook nog op de paal.

Bergwijn schoot Ajax in de twintigste minuut op voorsprong, na een goede actie van Jorrel Hato. De zeventienjarige verdediger mocht zich tegelijkertijd ook aanrekenen dat Douvikas de bezoekers in de 49e minuut op gelijke hoogte bracht. De Griek draaide eenvoudig weg bij Hato en maakte zijn achttiende competitietreffer.