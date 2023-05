Feyenoord helpt Excelsior een handje en veroordeelt FC Emmen tot play-offs

Feyenoord heeft zondagmiddag in zijn eerste Eredivisie-wedstrijd na het veroveren van de landstitel met 1-3 gewonnen bij FC Emmen. Doordat Excelsior met 3-0 won van Fortuna Sittard, moet de ploeg uit Drenthe zich opmaken voor de play-offs om promotie/degradatie.

Onder in de Eredivisie zijn daarmee de kaarten geschud. FC Groningen en SC Cambuur degraderen rechtstreeks en FC Emmen komt als nummer zestien uit in de play-offs om promotie/degradatie.

De ploeg van Dick Lukkien moest minimaal gelijkspelen tegen Feyenoord om nog in de race te blijven voor rechtstreekse handhaving en dat leek er ook in te zitten na de 1-0 van Richairo Zivkovic. Door treffers van Oussama Idrissi en Danilo (twee) trok Feyenoord alsnog aan het langste eind.

De spelers van FC Emmen vormden voorafgaand aan de wedstrijd een erehaag voor Feyenoord, dat zich vorige week tot kampioen kroonde. De Rotterdammers maakten in de beginfase een scherpe indruk en zetten FC Emmen onder druk.

Toch was het niet Feyenoord, maar de thuisploeg die de ban brak. De Drenten kwamen er na een kwartier razendsnel uit en op aangeven van Keziah Veendorp rondde Zivkovic af. De spits was even daarvoor nog aan een kaart ontsnapt, toen hij hard inkwam op Orkun Kökçü.

FC Emmen geeft kampioen Feyenoord een erehaag. Foto: Pro Shots

Feyenoord toont veerkracht in Drenthe

Na een half uur herstelde Feyenoord de balans dankzij Oussama Idrissi. De linksbuiten trok naar binnen en schoot via de vingertoppen van Van der Hart de bal hoog in het doel. De goal viel net op een moment dat FC Emmen de aanvalsgolven van Feyenoord leek te hebben afgeslagen.

In het tweede bedrijf ging Feyenoord op jacht naar de 1-2 tegen een zich ingravend FC Emmen. Veel kansen kreeg de kampioen aanvankelijk niet: daarvoor lag het tempo te laag en ontbrak de creativiteit in balbezit. Na zeventig minuten kroop FC Emmen wel door het oog van de naald toen Santiago Giménez van dichtbij de paal trof. Op dat moment had Slot al vier keer gewisseld.

Danilo, een van de invallers, zorgde tien minuten voor tijd met een kopbal voor de 1-2 en schoot in de 86e minuut ook de 1-3 achter Van der Hart. Daardoor blijft Feyenoord nog altijd in de race voor de evenaring van het clubrecord van meeste punten in een Eredivisie-seizoen en weet FC Emmen dat het uit moet komen in de play-offs.

Stand in de onderste regionen: 14. FC Volendam 33-33 (-30)

15. Excelsior 33-32 (-38)

16. FC Emmen 33-28 (-31)

17. FC Groningen 33-18 (-39)

18. SC Cambuur 33-16 (-47)

Excelsior kan feestvieren na zege op Fortuna Sittard

Excelsior nam voor eigen publiek het heft in handen tegen Fortuna Sittard, maar de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen kon het overwicht in de eerste helft nog niet omzetten in veel mogelijkheden. In de eindfase maakten de Excelsior-spelers vaak de verkeerde keuzes.

Fortuna Sittard legde het accent op de defensie, maar kreeg via Tijjani Noslin misschien nog wel de grootste kans. Doelman Stijn van Gassel redde bekwaam op de inzet van de aanvaller.

Na een uur was het Kik Pierie die voor grote vreugde zorgde in Kralingen. Op aangeven van Marouan Azarkan sloeg de verdediger van dichtbij toe met het hoofd. Fortuna Sittard, dat al zeker was van handhaving, geloofde het wel en incasseerde na 73 minuten de 2-0 van Couhaib Driouech. Kenzo Goudmijn nam daarna met de 3-0 het laatste restje onzekerheid weg.

Zo blijft Excelsior, dat vorig seizoen via de play-offs ten koste van ADO Den Haag promoveerde, behouden voor de Eredivisie.