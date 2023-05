Vitesse maakt gehakt van Groningen, Go Ahead profiteert van blunders Stankovic

Vitesse heeft zondag het al gedegradeerde FC Groningen een enorme nederlaag in de Eredivisie bezorgd. Mede door een hattrick van Million Manhoef wonnen de Arnhemmers met 6-0. FC Volendam ging door blunders van doelman Filip Stankovic met 3-0 onderuit bij Go Ahead Eagles, dat nog zicht heeft op de play-offs voor Europees voetbal.

Vitesse had geen kind aan nummer zeventien FC Groningen, dat na een rampjaar al was veroordeeld tot degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Revelatie Manhoef opende na vier minuten al de score door op aangeven van Kasper Kozlowski raak te schieten.

De malaise werd niet veel later groter voor Groningen. Nog voor rust moest de ploeg van Dennis van der Ree met tien man verder. Doelman Peter Leeuwenburgh haalde de doorgebroken Manhoef neer en kreeg rood. In blessuretijd verdubbelde Melle Meulensteen de voorsprong op aangeven van Manhoef.

Vitesse liep in de tweede helft uit naar een klinkende overwinning. Via twee goals van Manhoef, Gabriel Vidovic en Sondre Tronstad werd het 6-0 voor de ploeg van coach Phillip Cocu. Vitesse klimt door de overwinning naar de twaalfde plek in de Eredivisie.

Oliver Edvardsen kopt op subtiele wijze de bal over doelman Filip Stankovic. Foto: Pro Shots

Go Ahead profiteert van blunders Stankovic

Go Ahead verzuimde na twee minuten al de voorsprong te pakken tegen Volendam. Willum Willumsson mocht vanaf 11 meter aanleggen na een overtreding op Oliver Edvardsen, maar de inzet van de IJslandse middenvelder werd gekeerd door Volendam-doelman Stankovic.

Stankovic vertolkte op slag van rust een negatieve hoofdrol. De keeper verspeelde voor zijn strafschopgebied de bal aan Isac Lidberg, die simpel kon binnenwerken. Snel in de tweede helft gooide Edvardsen het duel in het slot. De aanvaller wipte de bal over de uitgekomen Stankovic heen na uitstekend voorbereidend werk van Willumsson.

Stankovic beleefde een slechte middag, want de doelman reageerde daarna slecht op een afstandsschot. Vervolgens kon invaller Dario Serra de 3-0 maken. Ondanks het verlies is Volendam zeker van lijfsbehoud. Nummer zestien FC Emmen verloor met 1-3 van kampioen Feyenoord en moet de play-offs voor degradatie spelen.

Door de zege mag Go Ahead nog hopen op Europees voetbal. De club uit Deventer staat tiende met drie punten achterstand op nummer acht sc Heerenveen. In de laatste speelronde spelen deze clubs tegen elkaar. Nummer negen RKC Waalwijk, dat zondag met 0-5 verloor van FC Twente, heeft een punt meer dan Go Ahead.