Van Bommel behoudt met Antwerp koppositie ondanks verlies bij Club Brugge

Trainer Mark van Bommel heeft zondag met Antwerp ondanks een nederlaag de koppositie behouden in de Belgische titelstrijd. De Nederlands getinte ploeg verloor in het Jan Breydelstadion met 2-0 van het Club Brugge van Noa Lang en Bjorn Meijer. In Italië degradeerde Cyriel Dessers met Cremonese uit de Serie A.

Beide doelpunten van Club Brugge tegen Antwerp vielen na rust en kwamen op naam van de halverwege ingevallen Casper Nielsen. De Deen schoot in de 51e minuut onberispelijk binnen na goed terugleggen van Meijer, die werd weggestuurd door Lang.

Tien minuten later kon Nielsen in vrijstaande positie de 2-0 binnenschuiven. Ook aan dat doelpunt ging goed voorbereidend werk van Lang vooraf. De aanvaller maakte net als Meijer de hele wedstrijd vol.

Vorige week kwam Antwerp ook op een 0-2-achterstand tegen Brugge, maar mede dankzij doelpunten van Vincent Janssen en Gyrano Kerk won de ploeg van Van Bommel toch nog met 3-2. Een soortgelijke wederopstanding zat er dit keer niet in.

Bij Antwerp stonden er met Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp en Janssen drie Nederlanders aan de aftrap. Kerk maakte in de 57e minuut zijn opwachting. Ekkelenkamp werd toen juist gewisseld.

Later op de dag verspeelde concurrent Union twee punten bij KRC Genk. De ploeg van Bart Nieuwkoop kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Er staan nog twee speelronden op het programma in de kampioensronde. Club Brugge is al uitgespeeld.

Stand in play-offs Antwerp 4-45 (+2) Union 4-45 (+2) KRC Genk 4-42 (-2) Club Brugge 4-33 (-2)

Foto: Pro Shots

Dessers degradeert met Cremonese uit Serie A

In de Serie A werd het lot van Cremonese bezegeld. Door het doelpuntloze gelijkspel bij Lecce-Spezia staat de ploeg van Dessers op zeven punten van de veilige zeventiende plek, terwijl er nog maar twee speelronden op het programma staan.

Cremonese kwam dit seizoen voor het eerst sinds de jaren negentig in de Serie A uit. Ook Dessers kon de club niet aan een langer verblijf op het hoogste niveau helpen.

De 28-jarige spits, die vorige zomer werd overgenomen van KRC Genk, speelde dit seizoen tot dusver 26 competitiewedstrijden. Daarin scoorde Dessers zes keer en was hij goed voor twee assists. Door een blessure is hij al weken afwezig.