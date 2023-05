Tottenham meldde zich nog niet voor Slot, wel tevergeefs voor directeur Te Kloese

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese zegt dat Tottenham Hotspur zich ondanks vele geruchten nog niet bij de club heeft gemeld voor trainer Arne Slot. De algemeen directeur werd zelf overigens wél benaderd door de Londenaren om technisch directeur te worden, maar sloeg dat aanbod af.

"Nee, Tottenham heeft zich niet gemeld voor Arne", zei Te Kloese zondag in het programma Goedemorgen Eredivisie. "Maar ik lees ook het nieuws en ik ben niet van gisteren. Als interesse er is, moeten clubs zich bij ons melden. Dan gaan we erover nadenken. In de tussentijd gaan wij ervan uit dat Arne trainer van Feyenoord blijft."

De toekomst van Slot is al maanden onderwerp van gesprek. Speculaties over een vertrek werden deze week gevoed door Engelse media, die meldden dat de succesvolle trainer van Feyenoord in de concrete belangstelling van Tottenham Hotspur staat. Hij zou zelfs al gesprekken hebben gevoerd met de Londenaren.

Slot hulde zich vrijdag op zijn persconferentie in stilzwijgen over zijn toekomstplannen. Ook Te Kloese kon zondag nog niet zeggen of de Bergentheimer volgend seizoen trainer van Feyenoord is. Het contract van Slot bij de kersverse landskampioen loopt nog door tot medio 2025.

"Wij doen er niet spastisch over. Er is een contract en voor ons is Arne gewoon trainer", zegt Te Kloese. "Maar hij heeft grote bewondering voor de Engelse competitie. En als iemand van buiten komt, dan streelt dat. Het is de bevestiging dat je goed bezig bent."

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft nog een contract tot medio 2025. Foto: ANP

Te Kloese slaat zelf wél aanbod van Tottenham af

Eerder op zondag meldde De Telegraaf dat Tottenham zich weliswaar nog niet voor Slot, maar wel voor Te Kloese heeft gemeld. De algemeen directeur was bij de Premier League-club in beeld voor de positie van technisch directeur.

"Het lijkt me niet correct om dat te ontkennen", zei de 48-jarige Te Kloese. "Succes kan ervoor zorgen dat er interesse komt. Maar een andere club is voor mij geen optie op dit moment. Dat gaat niet gebeuren."

Te Kloese is pas sinds januari 2022 algemeen directeur bij Feyenoord. Deze eeuw werkte hij voornamelijk bij clubs in de Verenigde Staten en Mexico. Ook vanuit Mexico was er nieuwe interesse om de Nederlander in te lijven.