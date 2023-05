Terneergeslagen Arteta biedt excuses aan voor verspelen titel met Arsenal

Coach Mikel Arteta vindt het nog moeilijk te bevatten dat Arsenal zaterdagavond definitief naast de landstitel heeft gegrepen. De Spanjaard komt (opnieuw) met excuses voor de fans, die maandenlang droomden van het eerste kampioenschap sinds 2004.

"We verliezen hier niet alleen een wedstrijd, maar ook een titel waar we meer dan tien maanden voor gevochten hebben. Ik weet dat we dit seizoen een bepaald enthousiasme hebben gecreëerd, waardoor mensen dachten dat we de klus zouden klaren. Ik bied mijn excuses aan, omdat het ons niet is gelukt."