City krijgt loon naar werken met nieuwe titel: 'Arsenal dreef ons tot het uiterste'

De derde opeenvolgende landstitel leidt tot euforie, maar vooral trots bij Manchester City. De spelers van de kersverse kampioen vinden dat ze loon naar werken hebben gekregen in een wisselvallig seizoen.

"We zijn de laatste jaren heel succesvol geweest. Toch lag de lat aan het begin van het seizoen niet hoog genoeg", zegt verdediger Kyle Walker op de clubsite. "We waren niet goed. Na het WK wilden we het ongelijk bewijzen van de mensen die ons al hadden afgeschreven en dat hebben we gedaan."

Lange tijd zag het er naar uit dat het soevereine Arsenal voor het eerst sinds 2004 kampioen van Engeland zou worden. Het seizoen duurde toch te lang voor 'The Gunners', die slechts twee van hun laatste acht wedstrijden wonnen. De 1-0-nederlaag bij Nottingham Forest zorgde zaterdag voor de beslissing in de titelstrijd.

"Arsenal was fantastisch dit seizoen en heeft ons tot het uiterste gedreven", zegt Walker. "Maar wij hebben ook een uitstekende reeks neergezet en profiteerden optimaal als Arsenal steken liet vallen. Met deze spelers in de kleedkamer blijf je altijd het geloof houden dat er iets mogelijk is."

Gündogan viert vijfde titel in afgelopen zes jaar

Sommige spelers, onder wie Walker, vieren al voor het derde jaar op rij een kampioensfeest met Manchester City. Voor Ilkay Gündogan is het zelfs al zijn vijfde titel met 'The Citizens'. De aanvoerder behoorde ook in de seizoenen 2017/2018 en 2018/2019 tot het sterrenensemble van succescoach Josep Guardiola.

"Het is ongelooflijk om in zes jaar tijd, vijf keer kampioen te worden. De Premier League is zonder enige twijfel de meest uitdagende competitie in de wereld", zegt Gündogan, die jarenlang in de Bundesliga voor Borussia Dortmund speelde.

"De kwaliteit van de Premier League zegt alles over onze prestatie van dit seizoen. Deze selectie is zo talentvol en speciaal. Het is een enorm privilege dat ik van deze ploeg aanvoerder heb mogen zijn. Dit is een seizoen dat ik nooit meer zal vergeten."