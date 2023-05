AC Milan spoelt Champions League-kater weg met fraaie zege op Sampdoria

AC Milan heeft het mislopen van de finale van de Champions League zaterdag overtuigend van zich afgeschud. Vier dagen na de nederlaag tegen Internazionale won de ploeg van trainer Stefano Pioli met ruime cijfers van het al gedegradeerde Sampdoria: 5-1.

Smaakmaker Rafael Leão kwam er dinsdag in de verloren halve finale tegen Internazionale (1-0) niet aan te pas, maar tegen Sampdoria was hij wel ouderwets in vorm. Al na negen minuten spelen opende hij de score na een pass van Brahim Díaz.

Toch kreeg AC Milan de zege niet in de schoot geworpen. Fabio Quagliarella maakte zelfs nog 1-1. De veteraan was daarmee voor het achttiende seizoen op rij trefzeker in de Serie A. Hij werd bovendien de vijfde veertiger ooit met een goal in de Serie A, na Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Costacurta, Silvio Piola en Pietro Vierchowod.

Lang kon Sampdoria niet genieten van de gelijkmaker, want nog voor rust stond AC Milan met 3-1 voor. Olivier Giroud maakte beide doelpunten, waaronder één uit een strafschop. Na rust maakte de 36-jarige spits zijn hattrick compleet. Ook Díaz deed een duit in het zakje tegen de ploeg waar Bram Nuytinck in de basis begon en Sam Lammers na rust inviel.

Door de zege mag AC Milan nog hopen op deelname aan de Champions League. De negentienvoudig landskampioen staat voorlopig vijfde. Alleen de beste vier teams plaatsen zich voor het miljardenbal. Marten de Roon en Teun Koopmeiners mogen met Atalanta nog hopen op Europees voetbal na een 3-1-zege op Hellas Verona.