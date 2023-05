Bayern geeft initiatief in zinderende titelrace weg: 'Begrijp er helemaal niets van'

Bij Bayern München zijn er harde woorden gevallen na de nederlaag tegen RB Leipzig in de voorlaatste speelronde. Door het verlies bevindt 'Der Rekordmeister' zich in een ongewone situatie: de club dreigt voor het eerst sinds 2012 geen kampioen te worden.

"Ik voel me verschrikkelijk", zei trainer Thomas Tuchel na de 1-3-thuisnederlaag. "Ik doe dit werk nu een paar jaar en dacht dat ik wel kon peilen hoe we ervoor stonden. We hebben onze wedstrijden gewonnen - vorige week nog met 6-0 - en we trainen elke dag uitstekend."

"Maar dan geef je het vandaag op deze manier compleet weg. Daar begrijp ik helemaal niets van", vervolgde Tuchel. Zijn ploeg stond halverwege nog met 1-0 voor, maar incasseerde in het laatste half uur drie goals.

Door het verlies dreigt Bayern voor het eerst sinds 2012 geen landskampioen te worden. Borussia Dortmund kan zondag bij een zege op Augsburg de koppositie veroveren en heeft dan volgende week in de laatste speelronde de kans om het karwei tegen FSV Mainz te klaren.

"Dit heeft alleen met onszelf te maken", zei Tuchel. "Als niemand meer beweegt en niemand de bal wil, dan lijkt het erop dat Leipzig goed is. Als ik verlies, wil ik verliezen van een betere ploeg die ook beter in vorm is. Dat was vandaag niet zo. Door ons eigen spel glipte het uit onze handen."

Müller voert druk op bij Dortmund

De pijnlijke nederlaag tegen RB Leipzig is kenmerkend voor het seizoen van Bayern, dat in maart Julian Nagelsmann ontsloeg. Zijn opvolger Tuchel krijgt de ploeg ook niet aan de praat en dus lijkt er een einde te komen aan de alleenheerschappij van Bayern in de Bundesliga.

Thomas Müller weigerde bij Sky Germany zijn lezing te geven over het dramatische seizoen van de club. "We moeten onze energie niet gaan verspillen door elkaar dingen te gaan verwijten", zei de routinier. "We moeten bij elkaar blijven om volgende week te winnen."

"Als we volgende week drie punten veroveren, komt Borussia Dortmund onder grote druk te staan. Ik wil dus eerst nog maar zien of ze allebei de wedstrijden winnen. Als ze dat doen, dan feliciteer ik ze. Maar tot die tijd vind ik dat wij niet op mogen geven."