Manchester City ziet Arsenal verliezen en is opnieuw kampioen van Engeland

Manchester City is zaterdag zonder te spelen kampioen van Engeland geworden. De ploeg van manager Josep Guardiola en de Nederlander Nathan Aké zag concurrent Arsenal met 1-0 van Nottingham Forest verliezen, waardoor de derde landstitel op rij een feit was.

Alleen als nummer twee Arsenal bij laagvlieger Nottingham Forest zou verliezen, zou Manchester City zaterdag al kampioen worden. Precies dat gebeurde. Voormalig NEC-speler Taiwo Awoniyi maakte in de negentiende minuut het enige doelpunt in Nottingham.

Voor Manchester City is het de negende landstitel in totaal. 'The Citizens' kroonden zich in 1937 voor het eerst tot landskampioen, waarna in 1968 de tweede titel volgde. Pas na de overname door de Abu Dhabi United Group in 2008 was er weer succes. Sindsdien won City zeven van de vijftien landstitels.

Net als vorig seizoen vocht Manchester City een tweestrijd uit om de landstitel. Dit keer was niet Liverpool, maar Arsenal de grote concurrent. De club uit Londen deed het zelfs een tijdje beter dan City. Bij het ingaan van de WK-break stond Arsenal twee punten voor.

Na de pauze liep de voorsprong van Arsenal zelfs op tot vijf punten. Die voorsprong had de ploeg van manager Mikel Arteta zelfs nog in april, maar toen ging het mis. Arsenal verloor op 26 april de directe confrontatie met Manchester City met 4-1 en in de weken daarna verdween de eerste landstitel sinds 2004 helemaal uit zicht.

Stand boven in de Premier League Manchester City 35-85 (+61) Arsenal 37-81 (+40) Newcastle United 36-69 (+35) Manchester United 36-69 (+11) Liverpool 37-66 (+28) Brighton & Hove Albion 35-58 (+18) Aston Villa 37-58 (+4) Tottenham Hotspur 37-57 (+4)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Triple gloort voor Manchester City

Erling Haaland is de belangrijkste man achter de landstitel van Manchester City. De topspits maakte in zijn eerste jaar in Manchester maar liefst 36 doelpunten in de Premier League, waarmee hij een nieuw record brak. Tot dit seizoen was het record in handen van Andy Cole en Alan Shearer, die ooit allebei 34 keer in een seizoen scoorden.

Kevin De Bruyne was ook dit seizoen goud waard voor Manchester City. Met zestien assists was hij de beste aangever in de Premier League. Daarnaast was Oranje-international Aké een vaste waarde, hoewel hij de laatste weken door een blessure ontbrak.

Voor Guardiola is het zijn elfde landstitel als trainer, na eerdere kampioenschappen met FC Barcelona (drie), Bayern München (drie) en dus Manchester City (vijf). De Spanjaard staat nu op 33 prijzen als coach. De meeste daarvan won hij met FC Barcelona.

Manchester City kan dit seizoen zelfs de triple winnen. De kersverse kampioen van Engeland staat ook in de finale van de Champions League, waarin Internazionale op 10 juni de tegenstander is. City won nog nooit de 'cup met de grote oren'. De club speelt ook nog de finale van de FA Cup. Daarin wacht op 3 juni een confrontatie met aartsrivaal Manchester United.

Traditiegetrouw krijgt Manchester City de Premier League-trofee pas na afloop van de laatste competitiewedstrijd uitgereikt. Het feest zal er zondag niet minder groot om zijn, als de club om 17.00 uur in eigen huis tegen Chelsea speelt. Daarna volgt een triomftocht van nog twee competitieduels voor de succesploeg van Guardiola.