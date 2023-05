Hertha BSC en Boëtius degraderen uit Bundesliga door tegengoal in extra tijd

Hertha BSC is zaterdag na tien jaar uit de Bundesliga gedegradeerd. Met Jean-Paul Boëtius als invaller was een dramatisch 1-1-gelijkspel tegen concurrent VfL Bochum fataal voor 'Die Alte Dame'. De gelijkmaker van Bochum viel ver in blessuretijd.

Een doelpunt van Lucas Tousart in de 65e minuut leek ertoe te leiden dat Hertha met nog één speelronde te gaan de laatste strohalm zou grijpen. Diep in blessuretijd zorgde Keven Schlotterbeck namens Bochum alsnog voor tranen in Berlijn.

Hertha keerde in 2013 als kampioen van de 2. Bundesliga terug op het hoogste niveau. In de afgelopen jaren bivakkeerde de club uit Berlijn al onderin. Nu is degradatie als hekkensluiter een feit.

Boëtius miste dit seizoen een flink aantal wedstrijden van zijn club. De oud-Feyenoorder ontbrak een tijdje door onder meer een tumor en een schouderblessure. Tegen Bochum viel hij vlak na de 1-0 in. Hij ligt nog tot medio 2025 vast.

Boven Hertha is een spannende degradatiestrijd gaande. De dans om het ontlopen van de zestiende en zeventiende plek gaat tussen FC Augsburg, Bochum, Schalke 04 en VfB Stuttgart, al lijkt Augsburg zich weinig zorgen meer te hoeven maken.

Met Sepp van den Berg in de basis speelde Schalke thuis tegen Eintracht Frankfurt met 2-2 gelijk. Augsburg en Stuttgart komen zondag in actie. De nummer zestien speelt play-offs en de nummers zeventien en achttien degraderen.

Stand onder in Bundesliga 14. FC Augsburg 32-34 (-16)

15. VfL Bochum 33-32 (-35)

16. Schalke 04 33-31 (-34)

17. VfB Stuttgart 32-29 (-15)

18. Hertha BSC 33-27 (-28)

Goal Doekhi niet genoeg voor Union Berlin

In de strijd om een Champions League-ticket ging Union Berlin ondanks de vijfde seizoenstreffer van Danilho Doekhi met 4-2 onderuit bij Hoffenheim, dat zich veilig speelde. Union heeft de belangrijke vierde plek nog wel in handen, maar voelt de hete adem van SC Freiburg, dat evenveel punten heeft.