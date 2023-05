Bayern dreigt voor het eerst sinds 2012 naast landstitel te grijpen na pijnlijk verlies

Bayern München dreigt voor het eerst sinds 2012 geen kampioen van Duitsland te worden. 'Der Rekordmeister' verloor zaterdag met 1-3 van RB Leipzig en gaat mogelijk achter Borussia Dortmund als nummer twee de laatste speelronde in.

Bayern begon door een openingstreffer van Serge Gnabry nog goed tegen Leipzig, maar na rust ging het volledig mis. Konrad Laimer zorgde voor de gelijkmaker en rake penalty's van Christopher Nkunku en Dominik Szoboszlai brachten de thuisploeg in mineur.

Door de nederlaag dreigt Bayern de koppositie kwijt te raken aan Borussia Dortmund, dat zondag in actie komt tegen FC Augsburg (aftrap 17.30 uur). Bij een overwinning gaat Dortmund als koploper de laatste speelronde in. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt op dit moment één punt.

Bij een titel van Dortmund komt er een einde aan de alleenheerschappij van Bayern in de laatste jaren. De club werd sinds 2013 tien keer op rij kampioen in de Bundesliga. Dortmund was in 2012 de laatste andere club die de landstitel veroverde.

Bayern sluit het tegenvallende seizoen volgende week af op bezoek bij middenmoter FC Köln. Het Borussia Dortmund van de in bloedvorm verkerende Donyell Malen kan het bij een overwinning op FC Augsburg volgende week thuis tegen FSV Mainz afmaken.

Strijd om landstitel in Duitsland Bayern München 33-68 (+53) Borussia Dortmund 32-67 (+36)

Trainerswissel Bayern pakte niet goed uit

De nederlaag van zaterdag is tekenend voor het moeizame seizoen van Bayern, dat tegen RB Leipzig met voormalig Ajax-spelers Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui begon. Laatstgenoemde veroorzaakte de tweede penalty door op klungelige wijze hands te maken.

Ryan Gravenberch kwam nog als invaller binnen de lijnen en Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank bij Bayern. Voor Oranje-international Blind is het de elfde achtereenvolgende wedstrijd dat hij geen minuten maakte.

Bayern is niet alleen aan een moeizaam, maar ook aan een roerig seizoen bezig. De club ontsloeg in maart trainer Julian Nagelsmann vanwege tegenvallende resultaten. Zijn opvolger Thomas Tuchel krijgt de ploeg ook niet aan de praat. Vorige maand werd Bayern door de latere finalist Manchester City uitgeschakeld in de Champions League.

Hertha na tien jaar gedegradeerd

Eerder op de dag degradeerde Hertha BSC na tien jaar uit de Bundesliga. Met Jean-Paul Boëtius als invaller was een dramatisch 1-1-gelijkspel tegen concurrent VfL Bochum fataal voor 'Die Alte Dame'. De gelijkmaker van Bochum viel ver in blessuretijd.

Een doelpunt van Lucas Tousart in de 65e minuut leek ertoe te leiden dat Hertha met nog één speelronde te gaan de laatste strohalm zou grijpen. Diep in blessuretijd zorgde Keven Schlotterbeck namens Bochum alsnog voor tranen in Berlijn.

Boven Hertha is een spannende degradatiestrijd gaande. De dans om het ontlopen van de zestiende en zeventiende plek gaat tussen FC Augsburg, Bochum, Schalke 04 en VfB Stuttgart, al lijkt Augsburg zich weinig zorgen meer te hoeven maken.

Met Sepp van den Berg in de basis speelde Schalke thuis tegen Eintracht Frankfurt met 2-2 gelijk. Augsburg en Stuttgart komen zondag in actie. De nummer zestien speelt play-offs en de nummers zeventien en achttien degraderen.

Stand onder in Bundesliga 14. FC Augsburg 32-34 (-16)

15. VfL Bochum 33-32 (-35)

16. Schalke 04 33-31 (-34)

17. VfB Stuttgart 32-29 (-15)

18. Hertha BSC 33-26 (-28)

