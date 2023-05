Ten Hag met United zo goed als zeker van CL-voetbal, nieuwe dreun voor Spurs

Erik ten Hag is met Manchester United zo goed als zeker van deelname aan de Champions League. De Engelse recordkampioen won zaterdag moeizaam van Bournemouth (0-1) en heeft nog maar één punt nodig voor een plek in het miljardenbal. Tottenham Hotspur kreeg een nieuwe dreun te verwerken.

Casemiro was de matchwinner voor Manchester United. De Braziliaan scoorde na acht minuten fraai met een omhaal nadat een hoge pass van Christian Eriksen slecht werd weggewerkt door Bournemouth-verdediger en voormalig Feyenoorder Marcos Senesi.

Daarna kwam de zege niet meer in gevaar voor Manchester United, waardoor Ten Hag Champions League-voetbal haast niet meer kan ontlopen. Even leek de Nederlander zich al van het ticket te verzekeren, omdat concurrent Liverpool in eigen huis lang achterstond tegen Aston Villa.

Nadat een goal van Cody Gakpo werd afgekeurd vanwege buitenspel, zorgde de afzwaaiende Roberto Firmino in de negentigste minuut voor de belangrijke gelijkmaker voor Liverpool. Daardoor blijft de Champions League-droom van de zesvoudig eindwinnaar één wedstrijd voor het einde nog in leven.

Manchester City kan zich later op de dag tot kampioen kronen, zonder dat de ploeg van manager Josep Guardiola in actie komt. Als nummer twee Arsenal verliest bij Nottingham Forest, gaat de titel naar City. Het duel in Nottingham begint om 18.30 uur.

Stand boven in de Premier League Manchester City 35-85 (+61) Arsenal 36-81 (+41) Newcastle United 36-69 (+35) Manchester United 36-69 (+11) Liverpool 37-66 (+28) Brighton & Hove Albion 35-58 (+18) Aston Villa 37-58 (+4) Tottenham Hotspur 37-57 (+4)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Europees voetbal op de tocht voor Spurs

Eerder op de dag volgde een harde dreun voor Tottenham Hotspur. De ploeterende club, die een oogje zou hebben op Feyenoord-trainer Arne Slot, ging op eigen veld met 1-3 onderuit tegen Brentford. Europees voetbal staat daarmee op de tocht voor de Spurs.

Bij rust was het 1-0 dankzij de 28e seizoenstreffer van Harry Kane. De spits ramde de bal uit een vrije trap schitterend in de kruising. Hij heeft nu in één Premier League-seizoen in 25 verschillende duels gescoord; niemand deed hem dat na.

In de tweede helft ging het alsnog mis voor Tottenham. Bryan Mbeumo maakte de 1-1 én 1-2. De Kameroense aanvaller van Brentford passeerde keeper Fraser Forster twee keer in de verre hoek. In de slotminuten maakte Yoane Wissa het drama compleet voor de Spurs.

De nederlaag is de zoveelste teleurstelling voor Tottenham, dat liefst vijf van de laatste zeven Premier League-wedstrijden verloor. Als nummer zeven (de plek die recht geeft op de voorronde van de Conference League) dreigt de Champions League-finalist van vier jaar geleden voor het eerst sinds 2009 naast Europees voetbal te grijpen. Aston Villa en Brentford hijgen Tottenham in de nek.

Tottenham wil deze zomer een frisse start maken. In de zoektocht naar een permanente opvolger van de eind maart ontslagen manager Antonio Conte zou de keuze nu gaan tussen Slot en Luis Enrique. Het seizoen wordt afgemaakt door interim-trainer Ryan Mason.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.