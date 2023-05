Europees voetbal op de tocht voor Tottenham Hotspur na nieuwe nederlaag

Tottenham Hotspur heeft zaterdag een nieuwe nederlaag geleden in de Premier League. De ploeterende club, die een oogje zou hebben op Feyenoord-trainer Arne Slot, ging op eigen veld met 1-3 onderuit tegen Brentford. Europees voetbal staat daarmee op de tocht.

Bij rust was het 1-0 dankzij de 28e seizoenstreffer van Harry Kane. De spits ramde de bal uit een vrije trap schitterend in de kruising. Hij heeft nu in één Premier League-seizoen in 25 verschillende duels gescoord; niemand deed hem dat na.

In de tweede helft ging het alsnog mis voor Tottenham. Bryan Mbeumo maakte de 1-1 én 1-2. De Kameroense aanvaller van Brentford passeerde keeper Fraser Forster twee keer in de verre hoek. In de slotminuten maakte Yoane Wissa het drama compleet voor de Spurs.

De nederlaag is de zoveelste teleurstelling voor Tottenham, dat liefst vijf van de laatste zeven Premier League-wedstrijden verloor. Als nummer zeven (de plek die recht geeft op de voorronde van de Conference League) dreigt de Champions League-finalist van vier jaar geleden voor het eerst sinds 2009 naast Europees voetbal te grijpen. Aston Villa en Brentford hijgen Tottenham in de nek.

Tottenham wil deze zomer een frisse start maken. In de zoektocht naar een permanente opvolger van de eind maart ontslagen manager Antonio Conte zou de keuze nu gaan tussen Slot en Luis Enrique. Het seizoen wordt afgemaakt door interim-trainer Ryan Mason.

Later op de dag komen onder meer Arsenal, Manchester United en Liverpool in actie in de Premier League. Als Arsenal uit tegen Nottingham Forest verliest, dan is Manchester City kampioen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.